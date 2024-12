Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità: l’impegno di Stellantis

Il 3 dicembre si celebra la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, una ricorrenza istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite per promuovere consapevolezza e inclusione. Stellantis, multinazionale che riunisce 170 nazionalità distribuite in sei regioni del mondo, rinnova il suo impegno per valorizzare la diversità come elemento fondamentale del proprio successo aziendale.

Al centro delle iniziative di Stellantis si trova Autonomy, un progetto nato per garantire mobilità e autonomia a persone con limitazioni motorie, sensoriali o intellettive. Da oltre due decenni, Autonomy offre soluzioni su misura per consentire a chiunque di guidare in libertà i veicoli della gamma Stellantis.

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, Stellantis ha organizzato un programma ricco di iniziative a livello europeo per sensibilizzare dipendenti e comunità sull’importanza dell’inclusione. Il 3 dicembre è stato condiviso a livello globale un video in cui alcuni dipendenti raccontano il valore della giornata, invitando a un impegno collettivo per abbattere barriere e pregiudizi. Sempre nella stessa giornata, è stato diffuso un teaser video ispirato al concetto “Make no differences”, un invito a superare gli stereotipi agendo nel quotidiano. Un secondo video, focalizzato sulle attività di Autonomy, ha invece messo in luce testimonianze di persone che affrontano sfide fisiche ed emotive straordinarie, dimostrando che la disabilità non è un limite.

Il 6 dicembre Stellantis coinvolgerà i suoi dipendenti con un’esperienza interattiva: un set di carte digitali per esplorare i vari tipi di disabilità, visibili e non visibili, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza e promuovere una cultura dell’empatia. Dalla metà di dicembre prenderanno il via i D&I Talks, ispirati al formato dei TED Talks, in cui tre dipendenti da diverse parti d’Europa condivideranno le loro esperienze personali legate alla disabilità, affrontando i tabù che spesso circondano questo tema.

Il progetto Autonomy non si limita alla sensibilizzazione. In Italia, Stellantis gestisce quindici Centri di Mobilità, strutture specializzate che offrono gratuitamente consulenza medica e tecnica per il conseguimento della patente speciale. Qui, le persone possono valutare le proprie capacità motorie con simulatori di guida, ottenere attestati da presentare alla commissione medica e testare veicoli modificati con l’assistenza di istruttori qualificati.

Ogni centro dispone del Valutatore delle Capacità Residue (VCR 2023), uno strumento all’avanguardia che analizza abilità motorie, sensoriali e cognitive per garantire soluzioni di guida personalizzate. Questo approccio innovativo permette di verificare la forza e la rapidità dei movimenti, la capacità di modulare accelerazione e frenata e i tempi di reazione a stimoli visivi e sonori.

Grazie al costante sviluppo del progetto Autonomy, Stellantis è diventata un punto di riferimento nell’assistenza alla disabilità. A partire dal 2022, l’iniziativa è stata estesa a tutti i marchi e i Paesi europei in cui l’azienda opera, sottolineando un impegno globale per un futuro più inclusivo.

Stellantis non si limita a celebrare la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, ma lavora quotidianamente per un mondo in cui la diversità sia non solo accettata, ma valorizzata come una risorsa straordinaria.