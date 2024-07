Hisense accende la passione per lo sport con TV da 100″

Hisense, il leader globale nell’elettronica di consumo e negli elettrodomestici, ha lanciato la sua campagna “Big Game, Big Screen” direttamente da Parigi, portando l’emozione dello sport nelle case di tutti gli appassionati.

Con la visione su grande schermo offerta dalla gamma di TV Hisense, gli utenti possono vivere un’esperienza di visione immersiva e godersi i propri sport preferiti come mai prima d’ora. Hisense crede nell’innovazione costante per garantire prestazioni eccellenti, sia sul campo che nelle case dei consumatori.

Il punto focale della campagna è il TV U7 ULED da 100 pollici, che trasforma ogni soggiorno in un’area perfetta per godere di un’esperienza di visione straordinaria. Hisense si è classificata al primo posto a livello mondiale per i TV da 100 pollici nel 2023 e nel primo trimestre del 2024, dimostrando il suo impegno nel conquistare i fan sportivi più accaniti con la sua tecnologia all’avanguardia.

Tra i prodotti di punta di Hisense, spicca l’U7 Mini-LED ULED con una frequenza di aggiornamento nativa di 120Hz e la modalità AI Sports, che rende la visione sportiva vibrante e cristallina. Le tecnologie di controllo della retroilluminazione LED e di gestione dei colori garantiscono immagini luminose e nitide, mentre l’Hisense Hi-View Engine migliora la qualità complessiva dell’immagine con colori autentici e dettagli distinti.

Con l’innovazione continuativa e la passione per lo sport, Hisense si conferma come un leader nel settore dell’intrattenimento domestico, offrendo agli spettatori un’esperienza unica e indimenticabile, che trasforma ogni evento sportivo in uno spettacolo indimenticabile.