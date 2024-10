Hyundai e Kia: una collaborazione con Samsung per l’integrazione tra veicoli e smartphone

Hyundai Motor Company e Kia Corporation hanno annunciato una partnership tecnologica strategica con Samsung Electronics, con l’obiettivo di migliorare l’integrazione tra i Software-Defined Vehicles (SDV) e gli smartphone. Questa alleanza mira a consolidare la posizione dei due marchi nell’ecosistema dei servizi di mobilità, anticipando il futuro del settore.

La firma dell’accordo si è tenuta presso il Campus di Ricerca e Sviluppo di Samsung Electronics a Seoul, alla presenza di importanti figure aziendali: Chang Song, Presidente e Head of Hyundai Motor Group Advanced Vehicle Platform Division, Haeyoung Kwon, Vicepresidente e Head of Hyundai Motor Group Infotainment Development Center, Paul (Kyungwhoon) Cheun, Presidente e Chief Technology Officer della Divisione Device eXperience di Samsung Electronics, e Jinhee Choi, Senior Executive Vice President di 42dot, il centro software del gruppo Hyundai.

Hyundai e Kia si stanno preparando all’era degli SDV, veicoli definiti dal software, pianificando il lancio di nuovi servizi di infotainment a bordo dei veicoli. In collaborazione con 42dot, stanno sviluppando un sistema di infotainment di nuova generazione che sarà disponibile nel 2026, progettato per offrire un’esperienza d’uso avanzata e incentrata sull’utente. Questo sistema migliorerà notevolmente la connettività, consentendo ai veicoli di comunicare perfettamente con gli smartphone.

Un aspetto centrale della collaborazione sarà l’integrazione della tecnologia “SmartThings” di Samsung Electronics con i veicoli SDV. Grazie a SmartThings, i clienti Hyundai e Kia potranno connettere il proprio veicolo al loro ecosistema di dispositivi domestici, consentendo un’interazione continua tra la loro auto e lo smartphone, garantendo un’esperienza di mobilità senza soluzione di continuità.

Paul (Kyungwhoon) Cheun, CTO di Samsung Electronics, ha dichiarato: “I clienti potranno vivere l’esperienza SmartThings non solo a casa, ma anche nei loro veicoli, trascendendo lo spazio.” Questo approccio punta a espandere l’ecosistema IoT di Samsung, aggiungendo valore alla vita quotidiana degli utenti.

Un altro servizio innovativo che nascerà da questa collaborazione è la verifica della posizione del veicolo, resa possibile dall’integrazione con SmartThings Find. Questo sistema di localizzazione globale sfrutta la rete di dispositivi Samsung Galaxy, utilizzando la tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) per segnalare la posizione del veicolo anche in assenza di copertura cellulare. Questo rappresenta un grande vantaggio per chiunque abbia dimenticato dove ha parcheggiato l’auto o in caso di furto, consentendo di localizzarla tramite l’app Connected Car Service o Samsung SmartThings.

Hyundai e Kia stanno lavorando anche per semplificare il processo di registrazione degli utenti, collegando gli account utente con Samsung Electronics. Il futuro vedrà lo sviluppo di servizi personalizzati per i clienti, come assistenza sanitaria, cura degli animali domestici e degli interni dei veicoli. Questi servizi saranno ottimizzati in base alle preferenze individuali, offrendo un’esperienza di mobilità sempre più integrata e su misura.

Hyundai, Kia e Samsung Electronics hanno annunciato l’intenzione di aprire l’ecosistema SDV a nuovi partner, condividendo le API dei dati dei veicoli e i Software Development Kit (SDK) con aziende esterne. Questo approccio mira a creare un ecosistema aperto, favorendo la nascita di nuovi servizi e applicazioni per migliorare l’esperienza dei consumatori.

Nel 2025, Hyundai e Kia organizzeranno la prima Developer Conference, dove verranno annunciati i dettagli dello sviluppo di un SDK per consentire agli sviluppatori esterni di creare nuove app rivoluzionarie per i veicoli SDV, inaugurando una nuova era di innovazione nel settore automobilistico.