Hyundai trionfa agli IDEA 2024

Hyundai Motor Company ha ottenuto importanti riconoscimenti agli International Design Excellence Awards (IDEA) 2024, confermando il successo del brand nel campo del design automobilistico. I premi, assegnati a diversi progetti e proposte innovative di Hyundai, dimostrano l’impegno e la passione del team di designer e ingegneri del brand sudcoreano.

“Siamo onorati di ricevere questi premi per i nostri veicoli e le nostre innovazioni”, ha dichiarato SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai & Genesis Global Design, evidenziando il valore dei riconoscimenti ottenuti e l’importanza del design per Hyundai.

Uno dei progetti premiati è il Hyundai Heritage: Retrace Collection Book “PONY”, che ha ricevuto il prestigioso Curator’s Choice Award e il Gold Award nella categoria “Branding”. Questa pubblicazione dedicata all’heritage di Hyundai ripercorre la storia dell’azienda, mostrando l’importanza delle persone nel suo successo.

La vittoria del Gold Award a IDEA 2024 è stata assegnata a IONIQ 5 N, un veicolo 100% elettrico ad alte prestazioni che simboleggia la strategia di elettrificazione di Hyundai N. IONIQ 5 N è stato anche riconosciuto come World Performance Car of the Year 2024, confermando le sue prestazioni di alto livello e le innovazioni tecnologiche integrate.

Nuova SANTA FE, premiata con il Bronze Award, rappresenta la quinta generazione del D-SUV di Hyundai. Ispirata al concetto di “Open for More”, offre spazio, comfort e versatilità, insieme a un design esterno e interno accattivante e all’avanguardia.

Altri progetti che hanno ricevuto premi agli IDEA 2024 includono il SANTA FE XRT Concept, il progetto SPACE e il Global EV Home Charger di Hyundai Motor Group. Ogni proposta evidenzia l’attenzione di Hyundai per l’innovazione e la sostenibilità nel campo della mobilità.