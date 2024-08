La nuova app MyŠkoda: digitalizzazione al servizio dei Clienti

Il mondo dell’automotive si evolve costantemente, e Volkswagen Group Italia è all’avanguardia con il lancio della nuova app MyŠkoda. Questa piattaforma all-in-one offre funzionalità ampliate e un design aggiornato per garantire una nuova esperienza user-friendly, compatibile con tutti i modelli Skoda attuali.

Tra le nuove caratteristiche, l’app aggiornata fornisce accesso a servizi innovativi come Pay to Park e Pay to Fuel, che rendono la vita degli automobilisti più semplice e connessa. Inoltre, l’integrazione di Powerpass offre accesso a oltre 660.000 punti di ricarica, ampliando le possibilità di viaggio per chi sceglie Skoda.

Un’altra feature interessante è il download diretto del certificato digitale del proprio veicolo, che rende le pratiche burocratiche più veloci e accessibili. Grazie a questa nuova app, i clienti Skoda potranno gestire in modo efficiente e intuitivo le varie esigenze legate alla propria auto, rendendo ancora più piacevole l’esperienza di guida.

La digitalizzazione al servizio dei clienti è una realtà concreta grazie a MyŠkoda, che si pone come una risorsa essenziale per rendere la vita di chi guida una Skoda più comoda, sicura e connessa. Volkswagen Group Italia conferma ancora una volta il suo impegno nell’offrire soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente e informata.