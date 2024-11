Le nuove cuffie JBL Junior: audio sicuro e divertente per i più piccoli

JBL ha lanciato una nuova gamma di cuffie junior progettate appositamente per i giovani ascoltatori, con un’attenzione particolare alla protezione dell’udito. Le JBL Junior 470NC e JBL Junior 320BT offrono un’esperienza audio su misura per i bambini, combinando comfort e sicurezza in un unico pacchetto coinvolgente.

In JBL Safe Sound non c’è solo il limite superiore del volume ma anche un controllo sul tempo di ascolto, report sull’attività e un promemoria personalizzato con il conto alla rovescia. Le cuffie sono adatte a bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni e sono disponibili a prezzi consigliati di €79,99 per le JBL Junior 470NC, €49,99 per le JBL Junior 320BT e €29,99 per le JBL Junior 320.

Il parental control viene implementato attraverso l’applicazione JBL Headphones, consentendo ai genitori di impostare il volume massimo e la durata dell’ascolto per i loro figli. Inoltre, con i promemoria “time-up”, i genitori possono inviare notifiche istantanee registrando la propria voce. I modelli JBL Junior 470NC e JBL Junior 320BT sono wireless, ultraportatili e pieghevoli, rendendoli ideali per i viaggi e l’uso quotidiano. La maggiore durata della batteria, fino a 50 ore, consente agli utenti di godere della loro musica più a lungo, mentre la connessione multi-point permette a più dispositivi di essere associati contemporaneamente tramite Bluetooth.

Le cuffie JBL Junior non si limitano all’ascolto, ma incoraggiano anche la creatività dei bambini. Il packaging delle cuffie può essere trasformato in un supporto per telefono o tablet e personalizzato con adesivi divertenti con personaggi e lettere colorate.

Questa nuova gamma di cuffie è progettata per offrire un’esperienza audio sicura, divertente e coinvolgente per i più piccoli, mantenendo al contempo un controllo genitoriale avanzato e garantendo la massima protezione dell’udito. Le JBL Junior sono disponibili ora, pronte per accompagnare i bambini nelle loro avventure sonore quotidiane.