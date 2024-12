LG e Will.i.am collaborano per lanciare la nuova collezione di prodotti audio Xboom

LG Electronics ha annunciato una partnership esclusiva con l’artista internazionale e imprenditore tecnologico Will.i.am per il lancio della nuova collezione di speaker e earbuds “Xboom by Will.i.am”.

Will.i.am è stato nominato “Experiential Architect” di LG Xboom, svolgendo un ruolo fondamentale nello sviluppo dei prodotti, nel design e nel marketing del marchio. Con la sua vasta esperienza nel campo della musica e della tecnologia, Will.i.am contribuirà a plasmare la nuova identità di LG Xboom, combinando tecnologia all’avanguardia con una visione creativa e originale.

La nuova collezione “Xboom by Will.i.am” sarà presentata durante il CES 2025 e includerà speaker Bluetooth e earbuds wireless. Tra i primi prodotti disponibili sul mercato ci saranno gli Xboom Buds, progettati per offrire un audio di alta qualità con bassi potenti e toni equilibrati e caldi.

LG Xboom offre due modalità di ascolto: una per suoni stimolanti con bassi potenti e un’altra per un suono rilassante e armonioso. Gli speaker della collezione integrano maniglie per facilitarne il trasporto e luci che si illuminano a tempo di musica, mentre gli earbuds presentano un design ergonomico per una vestibilità confortevole.

Tutti i prodotti “Xboom by Will.i.am” integreranno RAiDiO.FYI, la piattaforma radiofonica innovativa di Will.i.am guidata dall’Intelligenza Artificiale (IA). Questa piattaforma interattiva offre la possibilità di personalizzare l’esperienza radiofonica e di conversare in tempo reale con le proprie stazioni preferite, portando la radio tradizionale a un livello superiore di coinvolgimento e interattività.

LG e Will.i.am celebreranno la nuova collaborazione durante il CES 2025 a Las Vegas, dove presenteranno al pubblico la rivoluzionaria collezione “Xboom by Will.i.am”. Questo lancio segna un passo importante nell’integrazione di auricolari wireless e altoparlanti Bluetooth sotto un unico marchio audio, confermando l’impegno di LG per l’innovazione e la creatività nel settore audio.