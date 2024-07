Nilox: ecco una nuova linea di action cam

Nilox, marchio del Gruppo Esprinet ha lanciato sul mercato tre nuove action cam che promettono design rinnovato, qualità video impeccabile e modalità smart per semplificare la cattura e condivisione dei contenuti. Gli ultimi modelli XFIGHT, XSNAP2 e XMIC offrono prestazioni elevate e funzionalità versatile per soddisfare le esigenze dei tech addicted e degli amanti dello sport.

La gamma di action cam di Nilox si distingue per la connessione WiFi integrata, che consente agli utenti di collegare facilmente il dispositivo al proprio smartphone per visualizzare e condividere immagini e video su uno schermo più ampio. Grazie all’app dedicata, è possibile scaricare i contenuti direttamente sul telefono per una condivisione istantanea con amici e familiari.

La XFIGHT è l’entry level ideale per chi si avvicina al mondo delle action cam, resistente all’acqua fino a 30 metri di profondità e dotata di una memoria fino a 32 GB e batteria da 900 mAh. Il prezzo consigliato al pubblico è di €49,99.

La XSNAP2, evoluzione del modello precedente, offre video in 4K a 30fps, foto da 16 megapixel e uno schermo da 2 pollici per un utilizzo intuitivo. Con una memoria fino a 128 GB e batteria da 900 mAh, è perfetta per qualsiasi attività outdoor, con un prezzo consigliato al pubblico di €69,95.

La XMIC con microfono wireless è la soluzione ideale per chi cerca funzionalità e versatilità, offrendo una varietà di opzioni di risoluzione video, un sensore SONY da 8 MP e un microfono esterno wireless per registrazioni audio chiare anche in ambienti rumorosi. Il prezzo consigliato al pubblico per la XMIC è di €109,99.