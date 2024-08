Nolan N30-4 T: la soluzione perfetta per il commuting urbano

Nolan, leader nel settore dei caschi, ha presentato il suo ultimo modello demi-jet, l’N30-4 T, pensato appositamente per chi si muove quotidianamente nel traffico urbano. Questo casco rappresenta un accessorio versatile che coniuga stile, leggerezza e comfort elevato, grazie all’adozione di soluzioni innovative che lo rendono ideale per l’uso quotidiano in città. Perfetto anche per chi guida un maxi-scooter o una naked di piccola o media cilindrata, l’N30-4 T si distingue per funzionalità e design.

In un contesto di cambiamenti climatici estremi e di condizioni di traffico che spesso compromettono un’adeguata ventilazione durante la guida, l’N30-4 T di Nolan trasforma l’esperienza di indossare il casco in un’“esperienza gradevole”. Il nuovo Extreme Ventilation System, sviluppato appositamente per questo modello, garantisce una temperatura costante all’interno del casco. Le cinque prese d’aria, integrate con eleganza nella calotta, non solo migliorano la ventilazione, ma aggiungono un elemento di design che conferisce al casco un look moderno e aerodinamico.

I tessuti interni del casco, parte della linea Clima Comfort, sono realizzati con materiali ecosostenibili, mentre la cuffia con costruzione innovativa a rete e l’imbottitura sottogola evoluta offrono una perfetta combinazione di vestibilità e sostenibilità. Questi dettagli contribuiscono a rendere la guida non solo più sicura, ma anche più piacevole.

L’N30-4 T è apprezzato sia dal pubblico maschile che femminile grazie alle sue grafiche vivaci, alle versioni neutre disponibili in finiture lucide e opache, facilmente abbinabili a qualsiasi veicolo e stile personale. Tra gli elementi distintivi di questo modello spiccano la visiera “ad occhiale” resistente ai graffi, disponibile in due moderne colorazioni Light Blue e Dark Green, e il Lock Ring che permette di agganciare il casco al veicolo in modo sicuro quando non indossato. Inoltre, il casco è predisposto per l’aggiunta di una cuffia opzionale, utile in caso di pioggia battente o vento, per impedire l’ingresso di acqua o polvere nelle prese di aerazione.

Praticità e sicurezza sono al centro del design dell’N30-4 T, rendendo ogni spostamento in moto o scooter più confortevole e in linea con le aspettative funzionali del rider moderno.

Omologato secondo la normativa UN/ECE 22-06, l’N30-4 T è disponibile in una vasta gamma di taglie, dalla 2XS alla 3XL, con cinque calotte interne e due calotte esterne. Il prezzo consigliato al pubblico parte da € 199,99.