Nuovi caschi demi-jet Kappa: stile e tecnologia per i motociclisti urbani

Kappa presenta due nuovi caschi demi-jet ideali per i motociclisti urbani che valorizzano lo stile: i modelli KV57 e KV58. Questi caschi si distinguono per il design minimalista, la vasta gamma di colori e le dotazioni tecniche complete.

Entrambi i modelli sono disponibili in una varietà di colori, ciascuno con finiture lucide, opache, metallizzate o una combinazione di queste, per un effetto originale. Il KV58 offre 10 versioni monocromatiche, con colori che spaziano da tonalità vivaci e brillanti a neutri senza tempo. Il KV57 propone invece 4 opzioni: tre nei classici bianco, grigio e nero e una in un elegante bordeaux metallizzato.

Dal punto di vista tecnico, entrambi i caschi sono dotati di un sistema di ventilazione efficace, composto da due prese d’aria superiori e un estrattore; chiusura con pratico cinturino micrometrico, doppia calotta per una calzata confortevole, interni anallergici, removibili e lavabili, e un visierino fumé, ideale per le giornate estive soleggiate. Inoltre, il KV57 include una visiera trasparente antigraffio.

PREZZI AL PUBBLICO:

KV57: 95,00 euro

KV58: 79,00 euro