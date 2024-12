OnePlus 13R: design raffinato e prestazioni da top di gamma

OnePlus ha annunciato che il prossimo 7 gennaio 2025 presenterà anche OnePlus 13R, il secondo modello della serie OnePlus 13.

OnePlus 13R rappresenta un vero concentrato di potenza, combinando un design eccezionale con prestazioni da flagship, fotocamere altamente versatili, un sistema operativo leggero e una batteria da 6.000mAh. Sarà disponibile in due colorazioni ispirate a Madre Natura: Nebula Noir e Astral Trail. Come il modello OnePlus 13, OnePlus 13R unisce un design sottile a un layout elegante delle fotocamere che segue la proporzione aurea.

È inoltre dotato di un vetro Gorilla Glass 7i di nuova concezione sulla parte anteriore e posteriore, che offre una protezione superiore contro i graffi dello schermo, abbinato a una cornice in alluminio per creare un look raffinato ed elegante. Con uno schermo piatto in un corpo sottile 8 mm e una finitura che richiama le scie delle stelle, OnePlus13R fonde forma e funzione per ottenere un design armonioso.

Entrambi i dispositivi della serie OnePlus 13 sono equipaggiati con un sistema triplo di fotocamere posteriori, progettato per catturare istantanee straordinarie. Gli utenti possono facilmente scattare foto nitide e dettagliate dei loro momenti preferiti, che si tratti di bambini che giocano o animali in movimento, senza alcuna sfocatura.

La serie OnePlus 13 introduce le modalità Clear Burst per scatti continui ad alta velocità e Action Mode per catturare oggetti in rapido movimento, raddoppiando la velocità di acquisizione e garantendo immagini nitide e dinamiche in ogni momento. Che si tratti di catturare azioni rapide alla luce del giorno o scatti panoramici notturni, la serie OnePlus 13 permette agli utenti di immortalare ogni avventura con estrema chiarezza.

OnePlus 13 e OnePlus 13R saranno lanciati in un evento globale il 7 gennaio 2025. Accanto a questi, OnePlus presenterà anche una nuova colorazione per i OnePlus Buds Pro 3, Sapphire Blue. I Buds Pro 3 offrono comandi touch fluidi, un design elegante e una finitura testurizzata in pelle all’esterno, insieme a un suono di livello industriale all’interno, grazie alla tecnologia audio avanzata e alla migliorata cancellazione del rumore.