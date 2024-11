OPPO lancia la serie Find X8 con MediaTek Dimensity 9400 SoC

OPPO ha recentemente annunciato il lancio della sua nuova serie Find X8, che introdurrà il SoC MediaTek Dimensity 9400 a livello globale, con il modello Pro disponibile in esclusiva per l’Europa. Questa serie rappresenta un passo avanti nel mondo della tecnologia mobile, essendo la prima al mondo ad adottare il chipset Dimensity 9400, progettato per offrire prestazioni di altissimo livello in diverse aree chiave come gioco, imaging e intelligenza artificiale.

“La serie Find X8 offrirà esperienze di gioco, imaging e fluidità di alto livello, e queste prestazioni di classe mondiale sono rese possibili grazie alla nostra solida collaborazione con MediaTek. Non vediamo l’ora che MediaTek e OPPO continuino a guidare l’innovazione tecnologica come forza motrice principale, portando più innovazione agli utenti a livello globale”, ha dichiarato Andy WU, Vice President di OPPO e Presidente della linea di prodotti Find.

Il Dimensity 9400 è caratterizzato da un design di seconda generazione “All Big Core”, che include un core Arm Cortex-X925 operante a 3,62GHz, insieme a 3 core Cortex-X4 e 4 core Cortex-A720. Questa configurazione promette prestazioni single-core più veloci del 35% e multi-core superiori del 28% rispetto alla precedente generazione di chipset MediaTek, garantendo un’esperienza utente fluida e reattiva, ideale per attività quotidiane e multitasking intensivo.

“Per molti anni, OPPO e MediaTek hanno collaborato con la stessa missione: esplorare continuamente e guidare lo sviluppo di nuove tecnologie. Il Dimensity 9400 è un chipset rivoluzionario, con il suo design All Big Core di seconda generazione che offre performance di potenza eccezionali. Non vediamo l’ora che più persone possano sperimentarlo grazie a OPPO Find X8 e Find X8 Pro”, ha affermato il Dr. Yenchi Lee, General Manager dell’Unità Business delle Comunicazioni Wireless presso MediaTek.

Un altro punto saliente della serie Find X8 è la sua capacità di offrire un’esperienza di gioco ottimizzata, grazie al processore grafico Arm Immortalis-G925 a 12 core. Questo permette un’elevata velocità di ray tracing fino al 40% superiore rispetto alla versione precedente, garantendo effetti visivi realistici di livello PC grazie al supporto per opacity micromaps (OMM).

La serie OPPO Find X8 rappresenta un’ottima combinazione di potenza, efficienza e avanzate funzionalità di intelligenza artificiale, che promettono di elevare l’esperienza degli utenti in termini di gioco, imaging, e multitasking. Con una solida collaborazione tra OPPO e MediaTek, sarà interessante seguire da vicino l’evoluzione di questa serie e le innovazioni tecnologiche che potranno portare agli utenti in futuro.