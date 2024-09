OPPO presenta i nuovi smartphone OPPO A40 e OPPO A40m

OPPO ha annunciato il lancio dei suoi ultimi smartphone della serie A, OPPO A40 e OPPO A40m, progettati per offrire resistenza e durabilità quotidiana. Con un corpo robusto che permette una resistenza agli urti di grado militare e alla resistenza a diversi liquidi, questi modelli si distinguono per la batteria da 5.100 mAh di lunga durata e la ricarica rapida SUPERVOOCTM Flash Charge da 45W, garantendo un’esperienza ottimale sia per il lavoro che per il tempo libero fino a quattro anni.

Con funzionalità aggiuntive come uno schermo ultra-luminoso da 1.000 nits, la Modalità Ultra Volume, la piattaforma mobile Snapdragon 6s 4G Gen1, ampia memoria e capacità di archiviazione, i nuovi OPPO A40 e A40m migliorano le esperienze di intrattenimento, dal gaming allo streaming video.

Questi smartphone sono costruiti per garantire la massima affidabilità quotidiana, con una scocca rinforzata composta da materiali avanzati che li rendono tra i più robusti della loro fascia di prezzo. La certificazione MIL-STD 810H per resistenza agli urti di grado militare e il rating IP54 per la resistenza a polvere e acqua confermano la loro affidabilità. La funzione Splash Touch permette agli utenti di utilizzare lo smartphone anche con lo schermo bagnato.

In termini di batteria, i nuovi OPPO A40 e A40m offrono una batteria da 5.100 mAh progettata per mantenere oltre l’80% della capacità originale dopo fino a 1.600 cicli di ricarica, garantendo oltre quattro anni di prestazioni ottimali. La ricarica rapida SUPERVOOCTM da 45W consente di ricaricare la batteria al 50% in soli 30 minuti e al 100% in 75 minuti, rendendo l’esperienza di ricarica più efficiente.

Per quanto riguarda l’esperienza di gioco, entrambi i modelli sono dotati di un display LCD da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 90Hz per un’esperienza visiva fluida. La Modalità Ultra Volume di OPPO garantisce un audio potenziato del 300%, assicurando che tutti gli audio siano sempre forti e chiari, anche in ambienti rumorosi.

Le fotocamere Ultra-Clear da 50MP e selfie da 5MP consentono agli utenti di catturare immagini di alta qualità, mentre funzionalità come AI Portrait Retouching, Dual-view Video e Ritocco Video di Terze Parti permettono di esprimere la propria creatività.

OPPO A40 sarà disponibile da oggi in Starlight White e Sparkle Black nella configurazione 6+128GB al prezzo consigliato di 179,99€ presso i principali rivenditori di prodotti elettronici, OPPO Store e Amazon.OPPO A40m invece, nelle colorazioni Starlight White e Sparkle Black e configurazione 8+256GB, è disponibile al prezzo consigliato di 199,99€