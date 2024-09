Panasonic: ecco il tablet TOUGHBOOK G2 con IA integrata

Panasonic ha annunciato il lancio del nuovo tablet fully rugged TOUGHBOOK G2, equipaggiato con elaborazione edge AI e processore Intel abilitato all’intelligenza artificiale.

Il TOUGHBOOK G2 è stato presentato in occasione della fiera INTERGEO 2024 di Stoccarda, dove ha consacrato il suo status di dispositivo pionieristico nel settore dei tablet rugged. Dotato di unità di elaborazione neurale Intel AI Boost, il tablet offre una maggiore efficienza e precisione per i lavoratori mobili di tutti i settori.

“I lavoratori mobili che utilizzano tablet rugged lavorano spesso in ambienti difficili e ad alta intensità,” ha commentato Dirk Weigelt, Senior Product & Solutions Manager di Panasonic TOUGHBOOK. “Hanno quindi necessità di dispositivi versatili, ergonomici e facili da usare, in grado di eseguire contemporaneamente applicazioni mission-critical e ad alto consumo di dati. Il TOUGHBOOK G2mk3 abilitato all’AI è il tablet rugged più potente di Panasonic: un vero game-changer, che apre nuove possibilità nell’ambito della tecnologia mobile rugged”.

Il TOUGHBOOK G2mk3 è il primo tablet rugged a utilizzare Windows 11 Pro per offrire funzionalità di elaborazione edge AI, e presenta un processore Intel Core Ultra 5 135U con chipset AI dedicato.

Offre inoltre una fotocamera posteriore da 13MP di alta qualità, ideale per acquisire immagini ad alta risoluzione anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questa funzionalità, combinata con l’intelligenza artificiale edge, consente ai lavoratori sul campo di sfruttare la tecnologia di computer vision per aumentare la produttività e l’efficienza.

Il TOUGHBOOK G2 è compatibile con l’ecosistema delle due versioni precedenti per oltre l’80%, garantendo che gli investimenti dei clienti siano massimizzati e salvaguardati per tutto il ciclo di vita del dispositivo.

Nonostante le migliorie apportate, il TOUGHBOOK G2 offre fino a 11 ore di autonomia con una singola batteria e una connettività 5G-ready. La resistenza alla polvere e all’acqua con grado di protezione IP65, insieme alle funzionalità Bluetooth migliorate, rendono il tablet ideale per una varietà di settori tra cui servizi di emergenza, difesa, servizi sul campo e logistica.