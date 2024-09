Piaggio MP3 310, la nuova generazione che rivoluziona la mobilità urbana

Piaggio amplia la sua iconica gamma di scooter a tre ruote con il nuovo MP3 310, un modello compatto e agile che si pone come la soluzione ideale per la mobilità urbana e metropolitana. Dopo il debutto delle versioni “maxi” 400 e 530 nel 2022, il nuovo MP3 310 rappresenta la terza generazione del rivoluzionario scooter che ha stabilito nuovi standard in termini di sicurezza, comfort e divertimento alla guida.

Tecnologia e Prestazioni

Il nuovo MP3 310 eredita contenuti tecnologici avanzati dai suoi fratelli maggiori, inclusi sistemi di sospensione anteriore a quadrilatero articolato e doppia ruota anteriore, che garantiscono una stabilità eccezionale, soprattutto in condizioni di asfalto bagnato o a bassa aderenza. Spinto dal nuovo motore 310 hpe (High Performance Engine), il Piaggio MP3 310 beneficia di un aumento di cilindrata rispetto al precedente modello 300 hpe, passando da 278 a 310 cc. Questo miglioramento si traduce in prestazioni superiori, con una potenza massima di 26,4 CV a 7500 giri/min e una coppia di 27,3 Nm a 6000 giri/min, garantendo accelerazioni brillanti e una maggiore velocità massima di 129 km/h. La riduzione delle vibrazioni e della rumorosità, unita a un miglioramento nei consumi (32,3 km/l nel ciclo WMTC), assicura un’esperienza di guida piacevole e confortevole anche nei tragitti più lunghi.

Design Ispirato al Mondo Automotive

Uno dei punti di forza del nuovo Piaggio MP3 310 è il design, profondamente ispirato al mondo delle automobili. Il frontale ridisegnato, dotato di un gruppo ottico full LED e di una presa d’aria sportiva con griglia tridimensionale, conferisce al veicolo un look dinamico e moderno. Lo spoiler aerodinamico e i nuovi deflettori laterali migliorano la stabilità e contribuiscono a incrementare la velocità massima. I cerchi a cinque razze sdoppiate e la coda filante accentuano il carattere sportivo del modello, soprattutto nella versione Sport, che si distingue per le finiture esclusive e le tinte grintose come il Nero Meteora e il Blu Zaffiro.

Comfort e Funzionalità Avanzate

Il Piaggio MP3 310 è pensato per offrire un comfort di guida di alto livello, senza rinunciare alla praticità. La sella, con seduta su due livelli, è stata riprogettata per garantire un appoggio sicuro e un adeguato supporto lombare. Il vano sottosella, ampio e capiente, consente di riporre un casco integrale o due demi-jet, oltre ad altri oggetti personali, rendendo lo scooter perfetto anche per gli spostamenti quotidiani.

L’interfaccia utente è stata completamente rinnovata, con un display LCD da 5 pollici che raccoglie tutte le informazioni di guida essenziali, come velocità, consumo medio e autonomia. Inoltre, il sistema keyless permette di avviare lo scooter e accedere al vano sottosella senza dover inserire la chiave tradizionale, semplificando notevolmente l’uso quotidiano del veicolo. Tra le dotazioni tecnologiche spicca anche il sistema di connettività Piaggio MIA, che consente di collegare lo smartphone tramite Bluetooth per gestire chiamate, messaggi e musica direttamente dal cruscotto.

Sicurezza ai Massimi Livelli

Uno degli aspetti più apprezzati del Piaggio MP3 310 è il suo sistema di sicurezza all’avanguardia. Dotato di ABS a tre canali e del sistema di controllo di trazione ASR (Acceleration Slip Regulation), lo scooter garantisce una frenata sicura e precisa anche su superfici scivolose. Il meccanismo di rollio a quadrilatero articolato, combinato con la tecnologia brevettata delle due ruote anteriori basculanti, offre un’esperienza di guida stabile e sicura, migliorando il controllo nelle curve più strette e nelle condizioni stradali difficili.

Una Scelta Intelligente per la Mobilità Urbana

Guidabile con la sola patente auto, il Piaggio MP3 310 rappresenta una valida alternativa all’automobile per chi cerca un mezzo pratico e sicuro per gli spostamenti quotidiani. Le dimensioni compatte e l’estrema maneggevolezza lo rendono perfetto sia per le manovre da fermo che per la guida in città, dove l’agilità del mezzo è esaltata al massimo.

Con il nuovo Piaggio MP3 310, l’intera gamma MP3 si presenta più coerente, moderna e tecnologicamente avanzata, proponendo una soluzione completa per chi cerca un mix perfetto tra comfort, prestazioni e sicurezza su strada.