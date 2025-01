POCO X7 Series: prestazioni e stile senza precedenti

POCO, il marchio tecnologico preferito dagli appassionati, ha presentato oggi i nuovi POCO X7 Pro e POCO X7, confermando il suo impegno nell’offrire innovazioni che combinano praticità, durata e stile. La nuova serie promette un’esperienza senza precedenti per chi cerca dispositivi ad alte prestazioni e design esclusivo.

Al cuore del POCO X7 Pro troviamo il potente processore Dimensity 8400-Ultra, una novità assoluta per la Serie X, basato sull’architettura a 4nm di TSMC. Questo chipset offre miglioramenti impressionanti in termini di efficienza energetica (54% per la CPU e 70% per la GPU¹) e prestazioni IA (+50% rispetto al predecessore²). La tecnologia WildBoost Optimization 3.0 garantisce stabilità del frame rate, effetti grafici mozzafiato e un’esperienza di gioco fluida anche con titoli impegnativi come Genshin Impact.

Per mantenere il dispositivo sempre fresco, POCO X7 Pro è dotato di LiquidCool Technology 4.0, con un’area di raffreddamento ultra-ampia di 5000mm² e un sistema di dissipazione 3D avanzato, che migliora l’efficienza del raffreddamento di tre volte rispetto alle soluzioni tradizionali⁶.

POCO X7, alimentato dal processore Dimensity 7300-Ultra, garantisce efficienza energetica e prestazioni solide, con un punteggio AnTuTu di 704.404⁷. Con supporto per un’espansione RAM fino a 24GB, offre un multitasking fluido e un’elevata capacità di gestione delle attività più impegnative.

La Serie X7 eccelle anche per durata della batteria e velocità di ricarica.

POCO X7 Pro vanta una batteria da 6000mAh , la più grande nella storia del brand, con tecnologia HyperCharge da 90W , capace di passare da 0 a 100% in soli 42 minuti¹³ .

vanta una batteria da , la più grande nella storia del brand, con tecnologia , capace di passare da 0 a 100% in soli . POCO X7 offre una batteria da 5110mAh con ricarica turbo da 45W, garantendo continuità anche nelle giornate più intense.

Entrambi i dispositivi mantengono oltre l’80% della capacità dopo 1600 cicli di carica, garantendo longevità e affidabilità.

La Serie X7 punta a stupire con un design elegante ma robusto. I dispositivi sono dotati di display CrystalRes AMOLED da 6,67” con risoluzione 1.5K a 120Hz, luminosità di picco fino a 3200 nit¹⁷ (X7 Pro) e un tocco ultra-reattivo. La protezione dello schermo è affidata a Corning® Gorilla® Glass 7i per X7 Pro e Victus® 2 per X7, con certificazione IP68 per resistenza a polvere e acqua.

Il design unico combina eleganza minimalista e linee ispirate ai circuiti, con varianti in tonalità sofisticate come il giallo a due toni e il nero con retro in pelle vegana.

POCO X7 Series innalza la fotografia su smartphone con una fotocamera principale IMX882 da 50MP con OIS e funzionalità avanzate come AI Erase Pro²⁷ per rimuovere elementi indesiderati e Dynamic Shots²⁵ per catturare il movimento. POCO X7 Pro offre la registrazione video in 4K a 60fps, rendendo la creazione di contenuti video un gioco da ragazzi.

La Serie X7 integra avanzate funzionalità di intelligenza artificiale con GenAI, che potenzia strumenti come AI Interpreter, AI Notes e AI Recorder, rendendo le interazioni quotidiane più fluide ed efficienti. L’integrazione con Google Gemini³¹ aggiunge un assistente AI personale per aiutare nella scrittura, nel brainstorming e nella gestione delle attività.

Con POCO X7 Series, il marchio si riconferma leader nell’innovazione tecnologica, offrendo dispositivi che combinano prestazioni di punta, design esclusivo e esperienze utente avanzate. Un’opzione imperdibile per gli appassionati di tecnologia che cercano potenza, eleganza e affidabilità.