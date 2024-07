Sicurezza Informatica alle Olimpiadi di Parigi 2024: le principali minacce

Le Olimpiadi rappresentano un momento di gioia e celebrazione sportiva per milioni di persone in tutto il mondo. Tuttavia, dietro le quinte, un’altra battaglia si sta svolgendo: quella contro i cyber criminali pronti a colpire l’evento con attacchi informatici e minacce cyber.

Secondo Kevin Reed, CISO di Acronis, leader globale nella Cyber Protection, le Olimpiadi di Parigi sono uno dei principali obiettivi per la cyber security. Eventi passati come le Olimpiadi invernali di Pyeongchang e i Giochi del 2016 a Rio hanno subito attacchi informatici che hanno compromesso la trasmissione, i sistemi di vendita dei biglietti e persino i dati medici degli atleti.

In vista delle Olimpiadi di Parigi, la Francia ha incaricato l’agenzia nazionale per la sicurezza informatica, l’ANSSI, di proteggere l’evento dagli attacchi informatici. Questo impegno in termini di sicurezza ha portato IDC a prevedere un aumento dei ricavi della sicurezza in Francia del 2%, con un incremento di 94 milioni di dollari per i fornitori e i partner di sicurezza.

Le principali minacce alla cyber security durante le Olimpiadi di Parigi includono il phishing, le truffe legate ai biglietti e le spie internazionali che sfruttano la condivisione di risorse di rete. Inoltre, l’utilizzo di nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale e il ransomware potrebbero rendere l’evento ancora più vulnerabile.

L’importanza della cyber security durante le Olimpiadi non può essere sottovalutata. Le aziende locali di Parigi, che ospitano decine di migliaia di persone per l’evento, devono essere particolarmente vigili contro gli attacchi informatici. Le imprese francesi, tuttavia, mostrano lacune nella preparazione alla sicurezza informatica, con solo il 20% che definisce la propria postura di cyber security come “matura o migliore”.

In conclusione, le Olimpiadi di Parigi rappresentano un palcoscenico globale per le minacce informatiche, ed è essenziale per le aziende adottare misure proattive per proteggere i propri dati.

Mantenere la sicurezza informatica durante le Olimpiadi è fondamentale per garantire un evento senza intoppi e sicuro per tutti i partecipanti e gli spettatori.