Speciale “The President” su Retequattro: il racconto dell’elezione di Donald Trump

Oggi, mercoledì 6 novembre, su ReteQuattro si terrà lo speciale “The President”, in collaborazione con Tgcom24, per raccontare l’elezione di Donald Trump. Dal momento in cui si apre la maratona Mediaset sulle elezioni presidenziali americane, dalle ore 14.00 alle ore 18.55, il presentatore Giuseppe Brindisi condurrà un’intensa programmazione per ripercorrere la vittoria del tycoon.

Nelle 5 ore di diretta saranno presenti reportage e approfondimenti sulla campagna elettorale tra Kamala Harris e Donald Trump, gli esiti nei fondamentali swing states determinanti per la vittoria del Presidente e il suo primo discorso a Palm Beach. Saranno costanti i collegamenti con diversi luoghi come la Casa Bianca, Washington, Miami, Londra, Bruxelles e Gerusalemme per raccogliere le reazioni internazionali.

Tra gli ospiti che affiancheranno Giuseppe Brindisi durante lo speciale, spiccano nomi di rilievo come Maurizio Belpietro, Daniele Capezzone, Carlo Cottarelli, Anselma Dell’Olio, Luciano Fontana, Antonella Ghisleri, Elisabetta Gualmini, Edward Luttwak, Alessandro Sallusti e Pietro Senaldi.

La trasmissione promette di essere un’immersione completa nell’affascinante mondo della politica internazionale, offrendo uno sguardo approfondito sugli eventi e sui protagonisti di questa elezione, che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso.