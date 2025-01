Aggressione a studentessa belga a Milano: nuovi dettagli questa sera su “4 di sera”

Questa sera, durante la trasmissione televisiva “4 di sera”, saranno svelati nuovi dettagli sull’aggressione subita da una studentessa belga e alcuni amici la notte di Capodanno in Piazza Duomo a Milano. L’anteprima dell’intervista rilasciata da Laura Barbier verrà trasmessa in vista della puntata completa di “Dritto e Rovescio” il prossimo giovedì 9 gennaio su Retequattro.

Nell’intervista integrale, Laura Barbier ha raccontato con grande coraggio cosa è accaduto quella notte drammatica. Riferisce di essere stata circondata da una quarantina di uomini, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, entrando nella Galleria Vittorio Emanuele II, che hanno iniziato a molestarla e ad agire in maniera inappropriata. Nonostante i suoi tentativi di difendersi e reagire, la situazione si è fatta sempre più difficile.

“Entrando nella Galleria siamo stati accerchiati da una quarantina di uomini che avevano dai 20 ai 40 anni che ci hanno bloccato la strada e che non ci lasciavano passare. Ed è lì che sono iniziati i palpeggiamenti, sia al di fuori che dentro i nostri vestiti. Ho provato a reagire, ho tirato calci, ho urlato, ho insultato, anche con le mani ho provato a difendermi”, ha dichiarato la studentessa belga.

Dopo l’aggressione, la ragazza e i suoi amici hanno trovato una coppia di agenti di polizia all’uscita della Galleria. Laura Barbier ha raccontato con commozione la terribile esperienza, anche se la poliziotta, con le lacrime agli occhi, ha espresso l’impossibilità di intervenire in modo significativo.

“All’uscita della Galleria abbiamo trovato la polizia, un uomo e una donna. Ho raccontato alla poliziotta cosa ci era successo – in inglese come ho potuto, perché non parlo italiano – e lei, con le lacrime agli occhi, ci ha detto “non posso fare nulla, mi dispiace”, ha raccontato Laura.

Questo evento sconvolgente evidenzia l’importanza di continuare a sensibilizzare e combattere per una società più sicura e rispettosa. È fondamentale che ci sia una maggiore consapevolezza e azione per contrastare situazioni di violenza e molestie, garantendo la protezione e il supporto a chi ne è vittima.

La trasmissione di stasera su “4 di sera” e l’intervista completa su “Dritto e Rovescio” offriranno ulteriori spunti di riflessione su un tema così cruciale per la società contemporanea.