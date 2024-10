Suunto: ecco Suunto Race S e le cuffie Suunto Wing

Suunto presenta Suunto Race S smartwatch compatto che si distingue come il modello più piccolo della serie Suunto Race, mantenendo però la stessa anima sportiva e tecnologica che ha reso celebre questa linea di orologi. Leggero e comodo, è progettato per adattarsi a un numero ancora maggiore di polsi, garantendo un comfort elevato per tutto il giorno. Il suo luminoso display AMOLED si accende di vita sia di giorno che di notte, offrendo una visibilità impeccabile in ogni condizione.

Non importa quale sia la tua passione sportiva: con oltre 95 modalità sportive tra cui scegliere, dal trail running al ciclismo, dal nuoto allo yoga, Suunto Race S è il compagno ideale per chiunque ami muoversi e migliorarsi. Ogni modalità è studiata con campi dati predefiniti, selezionati con cura per offrire all’utente una personalizzazione immediata e pronta all’uso.

Uno degli aspetti che rende Suunto Race S straordinario è la durata della batteria. In modalità allenamento continuo, con GPS ad alta precisione, la batteria può durare fino a 30 ore. Ma quando hai bisogno di più autonomia, puoi ottimizzare le impostazioni e prolungare la durata fino a 5 giorni in modalità “Tour”. Perfetto per chi ama l’avventura e vuole esplorare senza preoccuparsi del caricatore.

E non si tratta solo di resistenza. Suunto Race S ti supporta anche nel monitoraggio del tuo allenamento, aiutandoti a gestire il carico di lavoro, i progressi e il recupero grazie a parametri avanzati come la variabilità della frequenza cardiaca (HRV). Questo indicatore fornisce una visione completa dello stato di salute e dei livelli di stress, permettendo di affrontare al meglio ogni sfida.

Oltre alle prestazioni sportive, Suunto Race S si distingue anche per il supporto che offre nella vita di tutti i giorni. Monitora costantemente i tuoi passi, le calorie bruciate, la frequenza cardiaca e il sonno, comprese le fasi del sonno profondo e leggero, per offrirti una panoramica completa del tuo benessere. Grazie a suggerimenti personalizzati, sveglie, controlli musicali e previsioni meteo, Race S è un vero e proprio assistente personale da portare sempre al polso.

Se ami l’avventura, Suunto Race S ti conquisterà con le sue funzioni outdoor di alta gamma. Le mappe offline dettagliate, gratuite e disponibili in tutto il mondo, garantiscono un’orientazione precisa anche nelle zone più remote. E quando ti trovi tra montagne scoscese o in città con grattacieli, il sistema GNSS garantisce una localizzazione precisa e affidabile. Il barometro integrato ti avvisa dei cambiamenti climatici e delle tempeste imminenti, rendendoti sempre preparato.

Il caso di Christian Meier, vincitore dell’UTMB a Chamonix, è emblematico: grazie alle funzioni di navigazione del suo Suunto, ha potuto conquistare la sua più grande vittoria internazionale nell’ultra-running. E lo stesso orologio si è rivelato un alleato prezioso anche durante le riprese della campagna creativa di Race S in Spagna.

Oltre a essere una meraviglia tecnologica, Suunto Race S si fa notare anche per il suo design elegante e raffinato. Realizzato in acciaio inossidabile e disponibile in sei diverse opzioni colore, è progettato in Finlandia per garantire una durata eccezionale. Inoltre, la compatibilità con i cinturini da 22 mm permette di cambiare facilmente il look del tuo orologio, grazie ai numerosi cinturini extra by Suunto.

Suunto Race S è disponibile ad un prezzo di listino di 349,00 euro per la versione Stainless Steel e 449,00 euro per la versione Titanium.

Cuffie Suunto Wing: innovazione e sicurezza

Oltre a Race S, Suunto ha presentato il suo nuovo prodotto rivoluzionario: le cuffie sportive Suunto Wing, che rappresentano un’evoluzione nel settore audio grazie alla tecnologia a conduzione ossea (open ear). A differenza delle cuffie tradizionali, che trasmettono il suono attraverso l’aria, le Suunto Wing utilizzano un sistema innovativo che si distingue per sicurezza e comfort.

Le Suunto Wing sono dotate della tecnologia Bone-Sound, che permette di trasmettere le vibrazioni acustiche direttamente all’orecchio interno attraverso gli zigomi, bypassando completamente il timpano. Questa soluzione consente di mantenere la percezione dei suoni ambientali, come il rumore di veicoli in avvicinamento o il campanello di una bicicletta. Grazie a questa caratteristica, le cuffie Suunto Wing sono particolarmente sicure sia in ambienti urbani sia durante attività all’aperto, in cui l’attenzione ai rumori circostanti è fondamentale.

Un altro vantaggio delle cuffie a conduzione ossea è il comfort: non creano pressione nel condotto uditivo, rendendole ideali per lunghe sessioni di allenamento. Che si tratti di corsa, ciclismo o arrampicata, gli atleti possono indossarle per ore senza avvertire fastidi.

Le Suunto Wing sono progettate per resistere alle condizioni più estreme. Grazie alla certificazione IP67, possono sopportare immersioni temporanee fino a un metro di profondità per un massimo di 30 minuti. Funzionano perfettamente in un range di temperature che va da -20°C a +60°C, rendendole un accessorio indispensabile per gli sportivi avventurosi, che affrontano qualsiasi tipo di condizione atmosferica.

Le cuffie Suunto Wing offrono un’esperienza di utilizzo estremamente intuitiva. Tre semplici pulsanti permettono di regolare il volume, passare alla canzone successiva o rispondere alle chiamate. E per chi ha le mani occupate, c’è una soluzione ancora più pratica: rispondere o terminare una chiamata con un semplice cenno del capo. Inoltre, le cuffie sono dotate di luci LED luminose posizionate sul lato posteriore, che aumentano la visibilità dell’utente e migliorano la sicurezza nelle ore di scarsa illuminazione. Queste luci possono essere personalizzate tramite l’applicazione Suunto, per adattarsi alle diverse esigenze degli atleti.

Con una ricarica completa di un’ora, le Suunto Wing offrono fino a 10 ore di autonomia. E se si ha poco tempo, una ricarica intermedia di soli 10 minuti fornisce fino a tre ore di utilizzo aggiuntive. Inoltre, le cuffie sono dotate di una pratica stazione di ricarica portatile, che funge anche da power bank per prolungare l’autonomia fino a 20 ore. Il livello di carica può essere monitorato direttamente sulla stazione, rendendo le cuffie un compagno di viaggio affidabile.

Le cuffie Suunto Wing sono disponibili a un prezzo di listino di 199,00 euro.