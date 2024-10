SWM arriva in Italia con una nuova gamma di SUV

Campello SpA, attiva da oltre 50 anni nell’industria automobilistica italiana, rafforza la sua collaborazione con SWM-Shineray. Dopo il successo ottenuto con l’importazione e la distribuzione dei veicoli commerciali elettrici X30L EV, l’azienda annuncia l’arrivo della gamma di SUV SWM in Italia, a partire da settembre 2024.

SWM è un marchio motociclistico storico, fondato negli anni ’70 a Palazzolo Milanese da due piloti appassionati di fuoristrada. Nato come acronimo dei cognomi Sironi e Vergani, il brand è stato successivamente ribattezzato Speedy Working Motors, per sottolineare un respiro più internazionale. Sin dalla sua nascita, SWM ha ottenuto un grande successo, culminato con la vittoria del Campionato del Mondo nel 1981, che ha consacrato l’azienda come prima casa motociclistica italiana a raggiungere questo traguardo.

Nel 2014, il marchio SWM è stato acquisito dal Shineray Group, un colosso industriale con un sistema integrato di ricerca, sviluppo, produzione, vendita e assistenza per veicoli a due e quattro ruote. Oggi, grazie alla partnership con Campello SpA, SWM si prepara a lanciare sul mercato italiano la sua nuova linea di SUV.

I nuovi modelli SUV: design e prestazioni

L’esordio della gamma SUV prevede l’introduzione di tre modelli principali: G01, GO3F e G05, tutti pensati per soddisfare le diverse esigenze di mobilità dei consumatori italiani.

G01 : un SUV di segmento D, con dimensioni di 4610 x 1855 x 1725 mm. Questo modello, alimentato a benzina, è disponibile sia con cambio manuale che automatico, ed è equipaggiato con caratteristiche di pregio come cerchi in lega da 18″, tetto panoramico apribile e sedili in pelle regolabili elettricamente. Il sistema di infotainment è dotato di uno schermo touch da 10″, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto . Il prezzo di lancio parte da € 23.990,00 chiavi in mano .

: un SUV di segmento D, con dimensioni di 4610 x 1855 x 1725 mm. Questo modello, alimentato a benzina, è disponibile sia con cambio manuale che automatico, ed è equipaggiato con caratteristiche di pregio come cerchi in lega da 18″, tetto panoramico apribile e sedili in pelle regolabili elettricamente. Il sistema di infotainment è dotato di uno schermo touch da 10″, compatibile con e . Il prezzo di lancio parte da . GO3F : pensato per chi necessita di maggiore spazio, questo SUV a 7 posti di segmento D (dimensioni: 4605 x 1815 x 1825 mm) è ideale per famiglie e gruppi numerosi. Alimentato a benzina e con cambio manuale, offre comfort grazie a sedili in pelle, tetto apribile e ampio bagagliaio. Il prezzo parte da € 19.990,00 chiavi in mano .

: pensato per chi necessita di maggiore spazio, questo SUV a 7 posti di segmento D (dimensioni: 4605 x 1815 x 1825 mm) è ideale per famiglie e gruppi numerosi. Alimentato a benzina e con cambio manuale, offre comfort grazie a sedili in pelle, tetto apribile e ampio bagagliaio. Il prezzo parte da . G05: il modello di punta per chi ama viaggiare in compagnia. Questo SUV a 7 posti è il più grande della gamma, con dimensioni di 4750 x 1860 x 1780 mm, ed è arricchito da sedili riscaldati e ventilati, tetto panoramico e un sistema di navigazione intuitivo. Il G05 parte da € 23.890,00 chiavi in mano.

Tutti i modelli sono dotati di motori con cilindrata 1.5, aspirati o turbo, e serbatoi da 52 litri, offrendo una garanzia di 5 anni o 100.000 km. Entro la fine del 2024, sarà disponibile anche l’opzione GPL.

La partnership tra Campello SpA e Shineray Group si è consolidata ulteriormente con l’introduzione sul mercato italiano della gamma SUV SWM. Questo accordo testimonia la visione di mobilità sostenibile e olistica di Campello SpA, che già dal 2023 importa e distribuisce il veicolo elettrico X30L EV. Quest’ultimo, disponibile sia nella versione a sette posti che come veicolo commerciale, offre un’autonomia di 305 km e la possibilità di ricarica rapida in 45 minuti.

Con questi nuovi lanci, SWM Motors si pone come un marchio di riferimento nel mercato automobilistico italiano, offrendo veicoli versatili, competitivi e completi di tutte le dotazioni di serie. Campello SpA conferma il suo impegno nel portare sul mercato prodotti innovativi, guardando già al futuro con nuovi modelli previsti per il 2025 e il 2026.