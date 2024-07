TIM Summer Hits: Il Best of dell’Estate 2024

Venerdì 26 luglio Rai 1 trasmetterà in prima serata il Best of di TIM Summer Hits, un evento imperdibile che riunirà alcuni dei momenti più memorabili della kermesse musicale dell’estate. Questa speciale serata condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu sarà trasmessa anche su Rai Radio 2.

Piazza del Popolo a Roma sarà il palcoscenico perfetto per ospitare grandi artisti che hanno reso indimenticabile l’estate del 2024 con la loro musica. Da Alessandra Amoroso ad Angelina Mango, da Annalisa a Benji & Fede, l’elenco delle performance è ricco di nomi famosi che hanno contribuito a creare la colonna sonora dell’estate.

Gli spettatori avranno l’opportunità di rivivere le esibizioni di artisti del calibro di Gigi D’Alessio, Gianna Nannini, Mahmood, Raf e molti altri. Il pubblico sarà intrattenuto anche dalla coppia Carolina di Domenico e Gabriele Vagnato, che con la loro ironia e energia accompagneranno il pubblico nell’anteprima tv condotta da Delogu e Conti.