TIM Summer Hits: la colonna sonora dell’estate 2024

Domani, 19 luglio, Rai 1 trasmetterà il quarto appuntamento di TIM Summer Hits, la kermesse musicale che si preannuncia come la colonna sonora dell’estate 2024. Condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, la serata sarà un mix coinvolgente di musica e spettacolo, che sarà trasmessa contemporaneamente anche su Rai Radio 2.

In questa imperdibile serata, un ricco cast di artisti salirà sul palco per regalare emozioni e energia al pubblico. Tra gli ospiti attesi troviamo nomi come Aiello, Ana Mena, Benji & Fede, Boomdabash, Emma, Fabrizio Moro, e molti altri ancora, pronti a far ballare e cantare il pubblico da casa.

Durante la serata andrà in onda la performance dei BNKR44 insieme a PINO D’ANGIÒ, l’ultima esibizione televisiva dell’artista, recentemente scomparso.

L’evento TIM Summer Hits è un progetto innovativo frutto della collaborazione tra Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv con il supporto di Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi. Attraverso un percorso crossmediale che coinvolge TV, radio, digital, cinema e social, l’evento si propone come un’occasione unica per i brand di raggiungere il proprio pubblico in un contesto di socialità e aggregazione.