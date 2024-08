Turtle Beach presenta i nuovi mouse gaming Kone II Air e Kone II

Turtle Beach ha lanciato due nuovi mouse da gaming, il Kone II Air wireless e il Kone II con cavo, progettati per offrire un’esperienza ergonomica di altissimo livello per i giocatori PC. Entrambi i mouse sono disponibili per il pre-ordine presso retailer selezionati in tutto il mondo e sul sito web dell’azienda.

I nuovi mouse Kone II sono progettati per adattarsi a tutti gli stili di impugnatura, garantendo una perfetta ergonomia per mani di medie e grandi dimensioni. Sia il Kone II Air wireless che il Kone II cablato offrono un’ampia gamma di funzionalità innovative per una maggiore precisione, un’accuratezza millimetrica e tempi di risposta fulminei.

Il Kone II Air wireless offre una sensazione e una libertà di movimento senza pari, consentendo ai giocatori di godersi fino a 350 ore di gioco ininterrotto tramite Bluetooth a bassa latenza o fino a 130 ore tramite la connessione wireless a 2,4 GHz ad alte prestazioni. Con la tecnologia Easy-Shift[+], i giocatori possono ampliare le funzioni dei sette pulsanti e della rotella di scorrimento per un totale di 23 funzioni personalizzabili.

Entrambi i mouse sono dotati della tecnologia TITAN Optical Switch di Turtle Beach per una sensazione tattile veloce e duratura, con un ciclo di vita di 100 milioni di clic. Inoltre, il mouse Kone II è equipaggiato con l’avanzato sensore ottico Owl-Eye 26K che offre prestazioni di tracciamento superlative da 50 DPI fino a 26K DPI con 650 IPS.

Un’altra caratteristica di spicco dei nuovi mouse Kone II è la compatibilità con NVIDIA Reflex che migliorano ulteriormente la reattività e la precisione dei giocatori PC. Con cinque profili integrati, illuminazione RGB AIMO multizona programmabile e molte altre funzionalità personalizzabili, i mouse Kone II offrono un’esperienza di gioco completa e adatta a ogni esigenza.