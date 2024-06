Vredestein Wintrac Pro+: pneumatico invernale premium

Apollo Tyres ha presentato Vredestein Wintrac Pro+, uno pneumatico invernale premium per auto e SUV ad altissime prestazioni, inclusi i veicoli elettrici di ultima generazione.

Rispetto al modello precedente, Wintrac Pro+ è dotato di una nuova e avanzata mescola del battistrada, che contribuisce a offrire livelli più elevati di aderenza, trazione e capacità di frenata su neve, fanghiglia e ghiaccio. Anche la resistenza al rotolamento è stata ridotta, per un miglioramento delle prestazioni in termini di efficienza del carburante e di autonomia di guida. Inoltre, sono state mantenute le eccellenti caratteristiche di aderenza sul bagnato e di durata leader del settore di Wintrac Pro.

Wintrac Pro+ è dotato di un’esclusiva miscela di polimeri e resine di nuova generazione, che garantisce una maggiore flessibilità dei blocchi del battistrada, anche a temperature estremamente basse. Oltre alla nuova mescola, è presente un disegno del battistrada che incorpora solchi centrali ben angolati e lamelle sulla spalla per garantire una risposta stabile in curva anche in condizioni invernali difficili. La distribuzione uniforme della pressione sul battistrada ottimizza la trazione su fondi innevati, mentre le lamelle orizzontali nell’area centrale facilitano la frenata e l’accelerazione progressive. Grazie a queste soluzioni, sulla neve il nuovo Wintrac Pro+ offre un miglioramento del 4% per la frenata, del 5% per la trazione e fino al 20% per la manovrabilità rispetto al Wintrac Pro (misura di riferimento 245/45 R18 100V XL).

Wintrac Pro+ è particolarmente adatto per il montaggio sulle moderne auto plug-in. La ridotta resistenza al rotolamento aumenta l’autonomia di guida; inoltre, la maggior parte degli pneumatici della gamma presenta un indice di carico “XL”, quindi in grado di sostenere, se necessario, i carichi più elevati associati alla maggiore massa del veicolo.

Wintrac Pro+ è ora disponibile per l’ordinazione ed è possibile scegliere tra oltre 120 misure per cerchi da 17 a 22 pollici.