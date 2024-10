Xiaomi svela Redmi Watch 5 Lite e Redmi Watch 5 Active

Xiaomi ha recentemente lanciato sul mercato due innovativi smartwatch che promettono di rivoluzionare il mondo degli accessori tecnologici indossabili. Si tratta del Redmi Watch 5 Lite e del Redmi Watch 5 Active, entrambi progettati per migliorare la vita di tutti i giorni con funzionalità all’avanguardia e un prezzo accessibile.

Il Redmi Watch 5 Active sfoggia un elegante display AMOLED da 1,96 pollici, offrendo fino a 18 giorni di autonomia. Dotato di posizionamento autonomo GNSS, questo smartwatch rappresenta il compagno ideale per attività e avventure all’aperto, permettendo di tracciare con precisione i percorsi di allenamento senza la necessità di avere il telefono sempre con sé.

Dall’altra parte, il Redmi Watch 5 Lite vanta un ampio display LCD da 2 pollici e garantisce anch’esso 18 giorni di autonomia. Con chiamate Bluetooth e un design elegante, questo dispositivo si rivolge a chi cerca un compagno di quotidiane attività fisiche e digitali.

L’azienda cerca di portare l’esperienza utente ad un livello superiore con il Redmi Watch 5 Active, che vanta un rapporto screen-to-body superiore al 70% e un PPI più elevato del 24,4% per una visualizzazione cristallina e una navigazione senza sforzo.

Entrambi i dispositivi sono disponibili in diverse varianti di colore. Il Redmi Watch 5 Active può essere acquistato nelle colorazioni Midnight Black e Matt Silver a partire da 34,99€, mentre il Redmi Watch 5 Lite è disponibile nelle varianti Black e Light Gold a partire da 52,99€.

Con la possibilità di acquistarli su diversi canali di vendita online e presso punti fisici autorizzati, i due smartwatch si propongono come must-have per gli amanti della tecnologia e per tutti coloro che desiderano migliorare la propria esperienza di vita quotidiana.