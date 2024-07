Pandora: gioielli esclusivi per celebrarne la forza del Leone

Forte, coraggioso, protettivo: tre qualità che definiscono chi è nato sotto il segno del Leone. Per coloro che desiderano esprimere la propria identità zodiacale attraverso i gioielli, una nuova collezione di accessori è stata pensata appositamente per celebrare queste caratteristiche distintive del Leone.

Lo Charm Pendente Segno Zodiacale Leone è un pezzo di grande eleganza, realizzato in una lega metallica placcata in oro 14k e ornato con scintillanti pietre di zirconia cubica incolore. Questo charm presenta un cerchio esterno che incornicia la forma della costellazione del Leone, mentre il retro del cerchio è inciso con la scritta “Leo”. Pensato per coloro che sono sicuri di sé, ambiziosi e leali, questo gioiello è perfetto per chi ama essere al centro dell’attenzione.

Ispirato alla famosa storia Disney “Il Re Leone”, questo bracciale in pelle intrecciata è disponibile in due colori. La chiusura in Argento Sterling 925 raffigura Simba, con un’incisione che riporta il saggio consiglio di Rafiki: “Remember who you are”. Questo bracciale, che può essere completato con un massimo di 10 charm, è un tributo all’armonia naturale della vita e alla memorabile avventura di Simba. Perfetto per gli amanti delle storie Disney,

Lo Charm Leone, realizzato in Argento Sterling 925 e decorato con dettagli scintillanti, è un omaggio ai nati sotto il segno del Leone. Con due lati distinti, uno lucido e adornato con pietre di zirconia cubica e l’altro decorato con stelle, questo charm rappresenta la vivacità e la passione tipiche del Leone. Adatto per chi ha una personalità forte e ama stare sotto i riflettori, questo gioiello può essere indossato per ricordare la forza del proprio segno zodiacale oppure donato a una persona speciale.