AOC annuncia la serie G4 con quattro nuovi modelli per il gaming

AGON by AOC ha recentemente annunciato l’ampliamento della sua serie G4 con quattro nuovi modelli di monitor progettati per soddisfare una vasta gamma di preferenze di gioco e budget diversi. Questi nuovi modelli offrono prestazioni tecniche di alto livello e un design moderno che si integra perfettamente in qualsiasi configurazione di gioco.

I nuovi monitor curvi AOC GAMING C27G4ZXU, CQ27G4X, il modello piatto Q27G4XF e il modello curvo CQ32G4VE offrono una selezione versatile di display con elevate frequenze di aggiornamento e pannelli reattivi. Questi sono perfetti per i giocatori entry-level e attenti al budget che desiderano migliorare la propria esperienza di gioco. I prezzi consigliati variano da €229,00 a €279,00, rendendo questi monitor una scelta conveniente senza compromettere le caratteristiche di gioco essenziali.

Tutti i modelli della serie G4 sono dotati di funzionalità progettate appositamente per migliorare l’esperienza di gioco. Il MBR (Motion Blur Reduction) Sync sincronizza lo strobing della retroilluminazione con la frequenza di aggiornamento per offrire un’esperienza di gioco nitida e fluida. Il basso input lag assicura una risposta immediata sullo schermo alle azioni dell’utente, mentre la funzione Dynamic Dial Point fornisce una sovrapposizione di mirino personalizzabile per migliorare la precisione nei giochi. I monitor della serie G4 presentano un design moderno con cornici sottili e linee nitide che ricordano quelle di un aereo stealth. Con robusti supporti regolabili in altezza e rotazione, questi monitor offrono anche Adaptive-Sync per giochi senza strappi e una gamma di opzioni per soddisfare le esigenze di ogni giocatore.

I nuovi modelli G4 saranno disponibili a partire da settembre 2024, coperti da una garanzia di 3 anni per garantire la massima sicurezza ai giocatori che investono nelle loro configurazioni. Con una vasta gamma di opzioni per ogni tipo di giocatore, la serie G4 di AOC si conferma come una scelta di alto livello nel mondo dei monitor da gaming.

Con questi nuovi modelli, AGON by AOC si conferma come uno dei marchi leader nel settore dei monitor gaming, offrendo prestazioni tecniche avanzate e un design elegante per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti.