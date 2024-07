Approda a GIOCAOSTA il Tour di BEYBLADE X

Beyblade, le iconiche trottole che hanno conquistato il cuore di milioni di giovani in tutto il mondo, festeggiano il loro 25° compleanno con una grande novità: l’arrivo della Quarta Generazione, BEYBLADE X. Hasbro, in collaborazione con TOMY Company, T-Licensing Inc e ADK Emotions NY, ha annunciato il lancio di una nuova linea di prodotti che promette di rivoluzionare l’esperienza di gioco per tutti i blader italiani.

La nuova serie BEYBLADE X rappresenta un significativo salto evolutivo nel mondo dei Beyblade, con miglioramenti tecnici che garantiscono sfide sempre più dinamiche e divertenti. Oltre ai nuovi componenti che aumentano la velocità delle trottole, sarà ora possibile interagire con esse tramite un’applicazione, rendendo l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

I nuovi Beyblade X, ispirati alla serie manga, presentano un design fresco e accattivante, mantenendo però un omaggio al classico che ha affascinato generazioni. La serie, che racconta le avventure di un gruppo di Bladers alla ricerca del titolo di Campione Nazionale, promette emozioni e sfide avvincenti nell’universo Beyblade.

Per festeggiare il 25° anniversario e dare la possibilità a tutti i fan di provare le nuove trottole, è stato organizzato un tour estivo che toccherà le principali città, con l’ultima tappa prevista il 12 agosto a giocAosta. L’evento permetterà ai partecipanti di testare in anteprima i Beyblade X e allenarsi in vista del torneo ufficiale che partirà a settembre in tutta Italia, alla ricerca del nuovo Campione Nazionale.