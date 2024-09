BMW Motorrad e l’impegno per l’inclusione: un evento dedicato ai motociclisti con disabilità

Il 17 settembre, presso il circuito Tazio Nuvolari di Cervesina, si è rinnovato un appuntamento di grande rilevanza sociale promosso dal BMW Group Italia. BMW Motorrad, in collaborazione con l’associazione Di.Di. – Diversamente Disabili, ha sostenuto nuovamente un corso di guida destinato a motociclisti con disabilità, con l’obiettivo di permettere loro di tornare in sella.

L’evento ha visto la partecipazione attiva di un team composto da 25 collaboratori volontari del BMW Group Italia e da un gruppo di amici di BMW Motorrad, che hanno contribuito al successo dell’iniziativa. L’intero programma si è svolto sfruttando al massimo le infrastrutture offerte dal circuito, rendendo possibile lo svolgimento simultaneo di più attività.

L’associazione Di.Di., fondata da Emiliano Malagoli, è un progetto di riferimento nel mondo delle due ruote per chi, pur avendo subito disabilità, non vuole rinunciare alla passione per la moto. Supportata dal programma di responsabilità sociale di impresa di BMW Italia, SpecialMente, l’associazione organizza da diversi anni corsi di guida su motociclette appositamente modificate, con l’ausilio di istruttori certificati. Il valore aggiunto di questi corsi risiede nella personalizzazione: i partecipanti sono divisi in base alle loro esigenze fisiche e seguiti da istruttori esperti, alcuni dei quali hanno vissuto in prima persona esperienze di disabilità, rendendo l’approccio formativo ancora più empatico ed efficace.

Nella sessione di quest’anno a Cervesina, tre principali attività hanno caratterizzato la giornata.

1. Il corso di guida per motociclisti con disabilità – Un pilastro dell’attività dell’associazione Di.Di. Questo corso ha permesso a una dozzina di ragazzi di sperimentare la guida di moto adattate, seguiti da istruttori qualificati. Il percorso formativo ha lo scopo non solo di migliorare la tecnica di guida, ma anche di agevolare il conseguimento della patente speciale “AS”, qualora le condizioni fisiche del partecipante lo permettano.

2. Il corso di Pit Bike – Inserito negli ultimi anni nel programma, offre un’opportunità unica anche a chi, per ragioni di età o condizione psicofisica, non è in grado di guidare motociclette di grandi dimensioni. Un’esperienza che rende la guida su due ruote accessibile a un pubblico ancora più ampio.

3. Inclusione bidirezionale: corsi per normodotati – Un ulteriore esempio dell’impegno dell’associazione Di.Di. per l’inclusione. Sono stati organizzati corsi sia per principianti assoluti, che desiderano avvicinarsi al mondo delle moto in modo sicuro, sia per motociclisti più esperti che volevano provare per la prima volta l’ebbrezza della pista, senza però affrontare l’ambiente competitivo di una gara.

Emiliano Malagoli, pilota paralimpico di livello internazionale e presidente dell’associazione Di.Di., ha guidato queste attività, dimostrando ancora una volta come l’inclusione e la passione per il motociclismo possano convivere in modo naturale. Grazie alla sua esperienza, Malagoli è riuscito a creare un contesto in cui ogni motociclista, indipendentemente dalle sue capacità fisiche, può sentirsi parte di una comunità unita dalla passione per le due ruote.

BMW Motorrad e Di.Di. continuano a dimostrare che le barriere, anche quelle apparentemente più difficili, possono essere superate con il giusto impegno e supporto, regalando a molti la possibilità di tornare a vivere la propria passione per la moto.