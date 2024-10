DEAD ISLAND 2 ULTIMATE EDITION: un’esperienza VIP a Hell-A

Si torna ad Hell-A con l’attesissima uscita di Dead Island 2 Ultimate Edition, una novità imperdibile per tutti gli appassionati di caccia agli zombie. Con modalità di gioco nuove e emozionanti, contenuti sbloccabili unici e tanto altro ancora, questa edizione promette di offrire un’esperienza di gioco senza precedenti.

L’uscita di Dead Island 2 Ultimate Edition segna un traguardo importante per i fan del franchise, offrendo non solo il gioco base, ma anche le espansioni HAUS e SoLA, insieme a una serie di cosmetici stilosi e armi letali come il Pacchetto Ricordi di Banoi, il Pacchetto Armi Dorate, il Pacchetto Armi Pulp, e molto altro ancora.

Per i cacciatori più esperti che possiedono già la Gold Edition, il gioco si aggiornerà automaticamente alla Ultimate Edition gratuitamente, insieme a tutti i contenuti.

Inoltre, il 22 ottobre sarà rilasciata la patch 6, un importante aggiornamento gratuito che includerà due nuove modalità di gioco e varie correzioni. Tra le novità più attese troviamo la modalità Vigilanza di Quartiere, sviluppata da Fishlabs in collaborazione con Dambuster Studios, che permetterà ai giocatori di difendere la propria casa dalla minaccia degli zombie utilizzando nuove abilità, armi e trappole.

La seconda modalità di gioco è il richiestissimo New Game Plus, in cui gli uccisori più esperti possono tornare a giocare nella modalità Storia per ottenere nuovi bottini, nemici, un aumento del livello massimo e altro ancora.

Per i possessori del gioco base, il pacchetto armi di Kingdom Come: Deliverance II può essere acquistato separatamente e offre l’opportunità di sfidare gli zombie con la mazza di Zizka e la spada di Sir Radzig.

Infine, per tutti coloro che non hanno ancora provato Dead Island 2, saranno disponibili versioni di prova gratuite sugli store digitali di Xbox e PlayStation, che consentiranno di giocare una sessione limitata del gioco sia in modalità giocatore singolo che in cooperativa.