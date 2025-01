Donkey Kong Country Returns HD è ora disponibile solo su Nintendo Switch

Il Re della giungla torna a farsi strada sui schermi di Nintendo Switch con l’attesissimo Donkey Kong Country Returns HD. L’iconico videogioco platform, originariamente lanciato su Wii nel 2010 e successivamente su Nintendo 3DS nel 2013, ora fa il suo ritorno in una versione migliorata e ricca di contenuti extra.

Il gioco segue le avventure di Donkey Kong e del suo compagno Diddy Kong mentre si impegnano nel compito di riconquistare le loro preziose banane dalle grinfie della tribù Tiki Tak. Attraverso la giungla, i due protagonisti dovranno schiacciare nemici, sfondare barili e affrontare sfide all’ultimo respiro.

Con un totale di 80 livelli distribuiti su nove mondi diversi, Donkey Kong Country Returns HD offre un’avventura ricca di sorprese, segreti e divertimento per i giocatori di tutte le età. Ogni area, dalla Giungla alla Nuvola, presenta una varietà di elementi di gioco unici, inclusi boss finali dedicati e collezionabili da scoprire.

Uno dei punti di forza del gioco è la possibilità di giocare in modalità cooperativa locale, permettendo a un secondo giocatore di essere Diddy Kong e sfruttare le sue abilità a distanza per affrontare insieme le sfide della giungla.

Il gioco è disponibile sia in versione digitale su Nintendo eShop che in versione fisica su My Nintendo Store. I giocatori avranno la possibilità di scegliere tra la “Modalità originale” per una sfida più impegnativa o la “Modalità moderna” che rende il gioco accessibile a un pubblico più vasto.

Donkey Kong, uno dei personaggi più amati del mondo videoludico, torna a far parlare di sé con Donkey Kong Country Returns HD. Preparatevi a un’avventura indimenticabile nella giungla di Donkey Kong, dove l’unica regola è rispettare le sue banane!