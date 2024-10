DRAGON BALL: Sparking! ZERO – Il ritorno della leggendaria serie Budokai Tenkaichi

La famosa serie Dragon Ball sta per fare ritorno con un nuovo gioco: DRAGON BALL: Sparking! ZERO. L’advanced fighting game segna il ritorno della leggendaria serie Budokai Tenkaichi dopo oltre 15 anni, offrendo ai fan un’esperienza di gioco coinvolgente e adrenalinica.

Il gioco combina veloci battaglie omnidirezionali con ambienti distruttibili e condizioni in continuo cambiamento, promettendo adrenalina pura e momenti epici per gli appassionati dei combattimenti di Dragon Ball. Con ben 182 personaggi a disposizione, il gioco offre il roster più ampio mai visto in un Dragon Ball Budokai Tenkaichi, consentendo ai giocatori di scegliere il proprio combattente preferito e scatenare potenti attacchi.

L’uscita ufficiale di DRAGON BALL: Sparking! ZERO è prevista per l’11 ottobre 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Tuttavia, i possessori della Deluxe e Ultimate Edition possono già unirsi alla battaglia grazie all’early access, che li permette di immergersi nell’azione fin da ora.