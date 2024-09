DRAGON BALL: Sparking! ZERO – Nuovi personaggi della saga di Majin Buu

Un nuovo trailer di DRAGON BALL: Sparking! ZERO ha rivelato l’arrivo di emozionanti nuovi personaggi dalla saga iconica di Majin Buu. Questo arco narrativo è l’ultimo della serie anime di DRAGON BALL Z, introducendo il temibile Majin Buu, un potente antagonista che minaccia l’universo con il suo immenso potere.

Il trailer presenta tre nuovi personaggi giocabili: Super Buu (Gotenks assorbito), Super Buu (Gohan assorbito) e Kid Buu, che si uniranno al roster di lottatori per la sfida finale. Kid Buu è conosciuto per la sua pura malvagità e il potere distruttivo, mentre Super Buu (Gotenks assorbito) vanta un incredibile potere e una straordinaria velocità. Infine, Super Buu (Gohan assorbito) è una forma potentissima che si crea quando Majin Buu assorbe Gohan.

Il gioco DRAGON BALL: Sparking! ZERO sarà disponibile dall’11 ottobre 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. I fan della serie potranno immergersi in una nuova battaglia epica e sperimentare il thrill di combattere contro avversari leggendari. Non perdete l’opportunità di esplorare l’universo di DRAGON BALL in un nuovo capitolo ricco di azione e adrenalina.