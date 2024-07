DS Automobiles completa la Decima Stagione di Formula E a Londra

Il weekend del 20 e 21 luglio, Londra ospiterà le ultime due gare della decima stagione del campionato ABB FIA Formula E. L’ExCel Circuit, con la sua sezione interna, sarà il teatro di azioni mozzafiato e sorprese per i 22 piloti in gara, per il quarto anno consecutivo.

Dopo 14 gare combattute negli ultimi sei mesi, con una competizione di qualità superiore, DS Automobiles e PENSKE AUTOSPORT si presentano a Londra al terzo posto nel campionato a squadre. Jean-Eric Vergne, l’unico doppio campione di Formula E, attualmente è al 6° posto nella classifica piloti, a soli 28 punti dal podio provvisorio. Il suo compagno di squadra, Stoffel Vandoorne, campione della serie nel 2022, è attualmente 10°.

DS Automobiles, che ha conquistato due doppi titoli nel 2019 e nel 2020, punta a mantenere la sua posizione sia nel campionato a squadre che in quello dei costruttori. Per raggiungere questo obiettivo, il marchio premium francese potrà contare sul talento dei suoi piloti e sulla sua esperienza nella tecnologia elettrica.

Le ultime due gare della decima stagione di Formula E inizieranno sabato e domenica alle 18:00 (CET). La squadra francese-americana mira a chiudere la stagione in grande stile, rappresentando con orgoglio il loro team sul podio.

Eugenio Franzetti, Direttore di DS Performance:

“Dopo i nostri ottimi risultati a Portland, non vediamo l’ora di tornare in pista e difendere il nostro attuale posto sul podio in questa Stagione 10. Come sempre, il finale a Londra sarà un paio di giorni estremamente intensi, con molte battaglie tra i leader. Sono sicuro che saremo nel bel mezzo dell’azione! Ci sono ancora 94 punti in palio tra le squadre e DS PENSKE è più motivata che mai a uscire e portarne a casa il maggior numero possibile. Un terzo posto sul podio finale alla fine dell’anno sarebbe un bel segno di progresso rispetto all’anno scorso, quindi è chiaramente il nostro obiettivo!”