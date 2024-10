FIAT partner di “Torino capitale della cultura d’Impresa 2024” al convegno “Cinema: che impresa!”

FIAT, nel 2024, festeggia il 125° anniversario della sua fondazione e rinnova il suo profondo legame con la città di Torino attraverso la partnership con l’iniziativa “Torino Capitale della Cultura d’Impresa 2024”, promossa dall’Unione Industriali Torino. Questa collaborazione sottolinea la storica connessione tra la casa automobilistica e la città, che rappresenta il cuore pulsante dell’industria automobilistica italiana.

Nell’ambito di questa partnership, FIAT ha partecipato attivamente alla conferenza intitolata “Cinema: che impresa!”, tenutasi presso l’Heritage Hub. Durante l’evento, si è esplorata la storia del cinema industriale attraverso una narrazione per immagini e video, mettendo in luce l’evoluzione del settore a partire dagli inizi del ventesimo secolo.

Il legame tra FIAT e il cinema industriale è profondo e indissolubile, poiché entrambe le realtà hanno avuto origine a Torino e sono strettamente associate al capoluogo piemontese. FIAT, fin dalla sua nascita, ha mostrato un grande interesse per la tecnologia e, già nei primi anni del ventesimo secolo, ha iniziato a utilizzare il cinema come strumento di comunicazione aziendale. I video prodotti dall’azienda non si limitavano a mostrare i prodotti, ma raccontavano la storia, i valori e la cultura d’impresa che stava dietro a ogni veicolo FIAT.

Con l’affermarsi della tecnologia audiovisiva, FIAT ha deciso di fondare la sua etichetta di produzione interna, Cinefiat, con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza dei propri prodotti e di sottolineare le sue ambizioni internazionali. Attraverso Cinefiat, l’azienda ha prodotto una serie di video promozionali che hanno contribuito a consolidare il suo prestigio nel mondo.

Durante la conferenza, moderata da Paolo Manera, Direttore della Film Commission Torino Piemonte, sono intervenuti diversi protagonisti del settore. Stefano Serra, Presidente di AMMA – Unione Industriali Torino, ha messo in evidenza l’importanza della cultura d’impresa nel tessuto economico e sociale della città. Elena Testa, Responsabile dell’Archivio Nazionale Cinema Impresa, ha approfondito il valore storico e documentale del cinema industriale. Giampaolo Letta, Presidente del Premio Film Impresa di Unindustria, ha sottolineato l’importanza di promuovere la creatività anche in ambito aziendale, mentre Gloria Giorgianni, Amministratore Delegato di Anele SRL, ha parlato della sinergia tra cinema e industria.

Infine, Roberto Giolito, Direttore di Stellantis Heritage, e Maurizio Torchio, Direttore del Centro Storico FIAT, hanno rappresentato Stellantis, ricordando come FIAT abbia sempre abbracciato l’innovazione tecnologica e la comunicazione visiva per valorizzare i propri prodotti e la propria storia.

FIAT, con questa iniziativa, ribadisce il suo forte legame con Torino e con la cultura d’impresa, celebrando un passato glorioso e guardando con ambizione al futuro. L’evento ha rappresentato un’occasione unica per riflettere su come l’industria e il cinema abbiano saputo dialogare e arricchirsi reciprocamente, soprattutto in una città come Torino, che da sempre è sinonimo di innovazione e cultura.