Hero MotoCorp VIDA Z, Xpulse 210, Xtreme 250R e Karizma XMR 250 ad EICMA

In occasione di EICMA 2024, Hero MotoCorp, il più grande produttore mondiale di moto e scooter, ha svelato una gamma di nuove e attesissime moto insieme a uno scooter elettrico. L’azienda ha anche annunciato l’intenzione di espandere la propria presenza nei mercati europei e nel Regno Unito entro la seconda metà del 2025, seguendo la sua visione di “Essere il Futuro della Mobilità”.

Hero MotoCorp ha introdotto una serie di prodotti premium, sia a combustione interna che elettrici (EV). Tra questi, spiccano:

Surge S32 : Un modello pluripremiato e futuristico.

: Un modello pluripremiato e futuristico. Hero 450 Rally : Moto vincitrice del campionato mondiale FIM.

: Moto vincitrice del campionato mondiale FIM. Nuove Moto : Xpulse 210 Xtreme 250R Karizma XMR 250

:

Queste moto sono progettate per soddisfare diversi stili di guida, dall’off-road all’uso stradale, mentre lo scooter elettrico VIDA Z combina stile e prestazioni, rendendolo ideale per i consumatori attenti all’ambiente.

Scooter Elettrico VIDA Z

Il VIDA Z è progettato per un pubblico globale, presentando un design che celebra la libertà e il divertimento. La sua funzionalità è supportata da caratteristiche all’avanguardia, inclusa una suite di connettività e sicurezza tramite l’app MY VIDA.

Motore : Sincrono a magneti permanenti (PMSM) con una gamma di capacità della batteria da 2,2 kWh a 4,4 kWh.

: Sincrono a magneti permanenti (PMSM) con una gamma di capacità della batteria da 2,2 kWh a 4,4 kWh. Caratteristiche: Ricarica multipla, batteria rimovibile, monitoraggio via app, immobilizzazione in caso di utilizzo non autorizzato e aggiornamenti Over the Air (OTA).

Espansione Globale

Hero MotoCorp prevede di entrare nei mercati europei e nel Regno Unito con il VIDA Z, seguito dall’introduzione di moto premium ad alta cilindrata. L’azienda ha già un Tech Centre in Germania e ha nominato Pelpi International S.r.l. come distributore ufficiale in Italia. Sono stati stipulati accordi commerciali anche con partner in Spagna, Francia e Regno Unito.

Le Nuove Moto

Xpulse 210

Motore : DOHC da 210 cc, 24,5 CV e 20,4 Nm di coppia.

: DOHC da 210 cc, 24,5 CV e 20,4 Nm di coppia. Sospensioni : Anteriori da 210 mm e posteriori da 205 mm.

: Anteriori da 210 mm e posteriori da 205 mm. Caratteristiche: Cambio a 6 marce, manubrio regolabile e contachilometri TFT da 4,2″.

Xtreme 250R

Motore : DOHC da 250 cc, 30 CV e 25 Nm di coppia.

: DOHC da 250 cc, 30 CV e 25 Nm di coppia. Sospensioni : USD anteriori e monoammortizzatore regolabile posteriore.

: USD anteriori e monoammortizzatore regolabile posteriore. Tecnologia: Modalità ABS commutabile, lap timer e drag timer.

Karizma XMR 250

Motore : DOHC 4V da 250 cc, 30 CV e 25 Nm di coppia.

: DOHC 4V da 250 cc, 30 CV e 25 Nm di coppia. Design : Linee aggressive e manubrio clip-on regolabile.

: Linee aggressive e manubrio clip-on regolabile. Caratteristiche: Faro LED multiproiettore e luci diurne a LED.

Hero MotoCorp si prepara a conquistare il mercato europeo e del Regno Unito con una gamma di moto e scooter elettrici innovativi. Con un focus sulla sostenibilità e prestazioni elevate, l’azienda si propone di offrire soluzioni di mobilità che rispondano alle esigenze dei consumatori moderni.

“Con la visione “Be the Future of Mobility”, Hero MotoCorp mira a superare i confini e stabilire nuovi standard in termini di innovazione e sostenibilità. Siamo guidati dal nostro impegno a sviluppare tecnologie innovative in grado di plasmare un futuro della mobilità progettato per le generazioni che verranno.

“Essendo il più grande produttore di due ruote al mondo, Hero MotoCorp incarna lo spirito di “Innovating and Making in India for the World “. Questa filosofia aziendale permea ogni aspetto delle nostre attività, rafforzando la dedizione che mettiamo al servizio dei nostri 120 milioni di clienti, mantenendo il focus sulla sostenibilità ambientale.

“Hero MotoCorp continua a essere un leader globale noto per l’affidabilità e la resistenza dei suoi prodotti. Questa fiducia duratura e i prodotti di prim’ordine costituiscono le fondamenta della nostra espansione in Europa e nel Regno Unito.

“Siamo entusiasti di presentare quattro nuovi prodotti, ciascuno con un’identità globale distintiva, caratteristiche che ne fanno un leader di categoria, tecnologia avanzata e una riconosciuta eccellenza ingegneristica che definisce Hero MotoCorp”.

Dr. Pawan Munjal, Executive Chairman, Hero MotoCorp