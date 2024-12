Hyundai IONIQ 5 N debutta negli eSports alle Gran Turismo World Series 2024 World Finals

Hyundai segna un nuovo capitolo nella storia delle sue vetture ad alte prestazioni con l’IONIQ 5 N, il primo modello 100% elettrico del brand N. La vettura ha fatto il suo debutto digitale in occasione delle Gran Turismo (GT) World Series 2024 World Finals, il prestigioso torneo di eSports che si è svolto ad Amsterdam dal 7 all’8 dicembre.

Durante l’evento, l’IONIQ 5 N è stata resa disponibile nella sessione Qualifying Time Trial della Nations Cup World Final, anticipando il suo ingresso ufficiale nell’universo di Gran Turismo 7, previsto con un aggiornamento a gennaio 2025. Questo traguardo sottolinea il legame sempre più forte tra il mondo reale delle alte prestazioni e quello virtuale dei simulatori di guida.

L’IONIQ 5 N rappresenta la punta di diamante della strategia di elettrificazione di Hyundai, nota come ‘Hyundai Way’, che punta su un’elettrificazione flessibile e ad alte prestazioni. Dotata di un sistema di trazione integrale e due motori elettrici, la vettura offre una potenza massima di 478 kW (650 cavalli) e una coppia di 770 Nm in modalità N Grin Boost.

La batteria da 84 kWh, progettata con un sistema di gestione termica specifico per veicoli ad alte prestazioni, garantisce non solo autonomia ma anche costanza nelle prestazioni di guida, rendendola ideale sia per i circuiti virtuali di Gran Turismo che per la strada.

IONIQ 5 N è stata protagonista anche della campagna Viewers Gift, un’iniziativa speciale che si è svolta parallelamente alle World Finals. La vettura sarà rilasciata come premio esclusivo per i giocatori dopo l’aggiornamento di gennaio, consolidando il suo status di icona nell’universo del gaming e dell’elettrificazione ad alte prestazioni.

Con l’IONIQ 5 N, Hyundai dimostra come il connubio tra innovazione tecnologica e passione per le prestazioni possa creare veicoli capaci di rivoluzionare sia la guida reale che quella virtuale. Il suo debutto nelle Gran Turismo World Series è solo l’inizio di un percorso che promette di ridefinire gli standard dell’automobilismo elettrico ad alte prestazioni.