Il film d’animazione OMODA 7: OMODA & JAECOO presenta Dr. Light, nuovo personaggio del futuro

Il marchio OMODA & JAECOO ha recentemente rilasciato il trailer della nuova stagione del film d’animazione OMODA 7 presentando un’entusiasmante aggiunta al mondo cinematografico fantascientifico. All’interno dell’O-Universe creato da OMODA & JAECOO, i valori dei LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) vengono promossi attraverso un’esperienza coinvolgente che mescola abilmente realtà e mondo virtuale.

Questo trailer continua la narrazione dell’O-Universe avviata nei film d’animazione precedenti e introduce un nuovo personaggio, il Dr. Light, che pilota il modello OMODA 7, accompagnando gli spettatori in un’avventura piena di sorprese.

Il Dr. Light, scienziato di punta nel settore dell’energia e super agente esperto, si unisce a Astra e a un cane robotico per affrontare una missione di salvataggio interstellare nel pianeta ICE. Indossando una tuta da combattimento realizzata in nanomateriali e dotato di una luce laser ‘eagle eye’ sul petto, il Dr. Light guida l’OMODA 7 attraverso situazioni adrenaliniche e battaglie intriganti.

OMODA 7 perpetua ed espande la visione dell’O-Universe di OMODA & JAECOO, presentando una trama avvincente e una nuova interpretazione dei personaggi. Il film d’animazione si rivolge a una fascia demografica sofisticata e aspirante, offrendo un’esperienza CROSSOVER unica per gli utenti LOHAS che apprezzano la qualità e uno stile di vita distintivo.

OMODA & JAECOO cattura con precisione le esigenze della Generazione Z, in particolare di quei giovani che rifiutano la mediocrità e aspirano alla leadership. La collaborazione tra l’uomo e il cane robotico, insieme alla fortezza futuristica in stile mecha, riflette l’approccio innovativo del marchio verso la mobilità e lo stile di vita del futuro.

La presentazione del trailer animato è solo l’inizio poiché il film di lancio di OMODA 7 sarà presto distribuito a livello globale. Attraverso partnership e pratiche innovative con marchi della moda del futuro, OMODA & JAECOO si impegna a ampliare i confini dell’O-Universe e a condurre gli utenti in un viaggio verso un futuro sostenibile, intelligente e alla moda.

Con OMODA 7 che conferma il linguaggio di design ‘Art in Motion’ del marchio, gli appassionati di animazione e fantascienza possono aspettarsi elementi dinamici, fluidi e coinvolgenti. Il marchio si distingue per la sua inclinazione alla personalizzazione e per la capacità di coinvolgere una vasta gamma di utenti pionieri in tutto il mondo.