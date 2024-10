La Magia del Natale con i Calendari dell’Avvento di Cheerz

La magia del Natale comincia molto prima del 25 dicembre, con un crescendo di emozione che si costruisce giorno dopo giorno. Quale modo migliore per vivere questo periodo se non con un calendario dell’Avvento? Cheerz, il brand noto per la sua originalità e cura dei dettagli, ha appena presentato la nuova collezione di Calendari dell’Avvento 2024, pensata per rendere l’attesa delle festività un’esperienza unica e memorabile.

Questa collezione, creata per soddisfare una vasta gamma di gusti, propone quattro varianti esclusive che trasformeranno ogni giorno in un momento speciale, offrendo sorprese e ricordi indimenticabili. Ogni calendario è progettato per regalare attimi di gioia quotidiana, che rendono il conto alla rovescia verso il Natale ancora più entusiasmante.

Il Calendario Poster ritorna quest’anno in due nuovi design esclusivi: l’Illustrato, arricchito da un motivo festivo unico, e il Verde, che reinterpreta i colori tradizionali del Natale. Entrambi offrono 24 caselle personalizzabili, che possono essere riempite con o senza messaggi, svelando ogni giorno un ricordo dolce da conservare. Dopo le festività, il calendario si trasforma in un poster gigante, perfetto per essere incorniciato e mantenere vivo il ricordo del periodo natalizio. Il prezzo di partenza è di 19,90€, rendendolo un’opzione accessibile per chi desidera un tocco speciale nel proprio countdown natalizio.

Per chi ama lo stile retrò, il Calendario Vintage è una scelta decorativa e originale. Con un design natalizio dal sapore antico e una cover rivisitata, questo calendario nasconde ogni giorno un ricordo prezioso da condividere con familiari e amici. Include anche un portafoto, ideale per appendere la foto del giorno sull’albero di Natale, creando così un’atmosfera ancora più intima e personale. Perfetto per chi cerca un calendario unico e personalizzabile, è disponibile a partire da 16,90€.

La collezione non si ferma qui: i Calendari Kinder e Ferrero tornano con una selezione di design personalizzabili e golose sorprese. Ogni casella contiene una piccola delizia al cioccolato, rendendo ogni giorno del conto alla rovescia una vera occasione da festeggiare. Questi calendari sono ideali per grandi e piccoli golosi, e sono disponibili a partire da 19,90€.

Cheerz unisce il fascino delle festività alla possibilità di personalizzazione, offrendo calendari che rendono l’attesa del Natale ancora più speciale. Che si tratti di dolci sorprese o di ricordi da incorniciare, l’esperienza offerta da Cheerz è pensata per aggiungere un tocco magico a ogni giorno.

La nuova collezione di calendari dell’Avvento 2024 è disponibile sul sito e sull’app Cheerz dal 20 ottobre 2024. Non perdete l’occasione di vivere un Natale unico, ricco di sorprese e momenti indimenticabili, da condividere con chi amate.