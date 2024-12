Prénatal: la magia del Natale in una festiva e coordinata

Prénatal celebra il periodo più magico dell’anno con una capsule natalizia che combina tradizione, calore e divertimento, offrendo capi ideali per unire tutta la famiglia in un simbolico abbraccio. Questa collezione speciale invita a vivere le festività in modo unico, con un’attenzione particolare alla qualità e ai dettagli.

La collezione “Funny Christmas” di Prénatal mette al centro i maglioni in tricot, caldi, morbidi e avvolgenti. I modelli dedicati a mamme e papà sfoggiano il classico rosso natalizio con allegre scritte come “Ho Ho Ho” e “Merry Christmas”, perfette per evocare lo spirito gioioso delle feste. Per i più piccoli, le grafiche esclusive raffigurano pupazzi di neve e renne, aggiungendo un pizzico di fantasia alle giornate natalizie.

Per i nuovi arrivati in famiglia, Prénatal ha pensato a una linea di tutine irresistibili. Disponibili nel tradizionale rosso natalizio, queste tutine sono arricchite da dolci dediche per il primo Natale del bebè. Altre varianti trasformano i più piccoli in teneri elfi o piccoli Babbo Natale, permettendo loro di immergersi fin da subito nella magica atmosfera delle feste.

La capsule include anche pigiami coordinati per tutta la famiglia, perfetti per le serate trascorse insieme. La prima variante, in total red, presenta pantaloni con una stampa allover raffigurante un tenero orsetto, ripreso anche al centro della maglietta. La seconda variante celebra l’iconicità di Minnie e Mickey Mouse, vestiti a tema natalizio, per un tocco di allegria e nostalgia che piacerà a grandi e piccoli. Questi capi sono pensati non solo per essere comodi e belli, ma anche per trasformare semplici momenti in ricordi preziosi, ideali per scatti fotografici da conservare e condividere.

La collezione natalizia di Prénatal è già disponibile in tutti i punti vendita d’Italia e sul sito Prénatal. Un’occasione perfetta per prepararsi alle feste con stile, calore e un pizzico di magia.