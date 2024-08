Monster Jam Showdown: scegli la tua strada verso la gloria

Un nuovo trailer di Milestone e Feld Motor Sports, Inc. svela la modalità carriera di Monster Jam Showdown Tour, per offrire ai giocatori un’esperienza di gioco avvincente e ricca di sfide.

Lo Showdown Tour presenta più di 130 eventi suddivisi in tre categorie, consentendo una progressione non lineare dove i fan possono immergersi in una varietà di competizioni senza un ordine prestabilito. Ogni vittoria sbloccherà nuovi eventi della stessa categoria, offrendo sfide adatte a ogni preferenza di gioco. Le location selvagge dell’Alaska, del Colorado e della Death Valley accolgono i giocatori, permettendo di esplorare paesaggi mozzafiato e gareggiare con i truck Monster Jam™ in un ambiente emozionante.

Gli Showdown Events rappresentano le battaglie con i boss che segnano l’avanzamento nella carriera, mettendo alla prova le abilità dei giocatori contro i piloti dei truck più iconici. Oltre alle gare tradizionali, i giocatori dovranno eseguire acrobazie mozzafiato e distruggere oggetti per conquistare il cuore del pubblico e ottenere la vittoria.

Con una vasta gamma di eventi e categorie da esplorare, i giocatori possono personalizzare la propria esperienza di gioco, sbloccare nuovi truck e verniciature, e completare la collezione di oltre 66 veicoli disponibili nel gioco. Monster Jam Showdown sarà disponibile su diverse piattaforme a partire dal 29 agosto 2024, offrendo un’esperienza coinvolgente e ricca di azione per tutti gli appassionati di Monster Jam.