Nuna SWIV: il passeggino che trasforma ogni passeggiata in un’elegante danza

Immaginate di passeggiare con il vostro bambino, sentendo ogni movimento fluido e naturale come una danza. Nuna, ha presentato il suo nuovo gioiello: SWIV, il passeggino all’avanguardia che ridefinisce il concetto di mobilità e comfort.

Il cuore di SWIV è un telaio leggerissimo in fibra di carbonio, che offre una combinazione perfetta tra resistenza e leggerezza. Questa struttura robusta ma agile garantisce non solo durata nel tempo, ma anche una maneggevolezza senza paragoni. La vera magia, però, si trova nelle ruote piroettanti a 360 gradi, che consentono di muoversi con precisione millimetrica. Ogni passeggiata diventa un’esplorazione senza sforzo, perfetta anche sui terreni più impegnativi e nei contesti più affollati, come marciapiedi cittadini o percorsi accidentati.

Basta un semplice tocco di un pulsante per attivare la rotazione completa delle ruote, trasformando ogni giro, inversione o svolta in un movimento fluido e armonioso. La sospensione innovativa assorbe gli urti e rende ogni passeggiata un piacere, mentre il sistema di frenata posteriore ad innesto rapido garantisce sicurezza immediata.

Utilizzabile dalla nascita fino ai 22 kg di peso, il passeggino è dotato di una seduta che può essere orientata in entrambi i sensi di marcia e che si ripiega in modo compatto, indipendentemente dalla direzione. Grazie al maniglione di sicurezza rimovibile e girevole, mettere e togliere il bambino dal passeggino è un gioco da ragazzi.

SWIV non è solo sinonimo di performance, ma anche di praticità. Il passeggino si trasforma facilmente in un sistema di viaggio, compatibile con tutti i seggiolini auto per neonati Nuna e le navicelle LYTL e CARI next. Inoltre, grazie all’adattatore incluso, collegare il seggiolino auto è un’operazione rapida e intuitiva.

Tra i dettagli premium che lo contraddistinguono troviamo un ampio cestino con capacità di 10 kg, perfetto per trasportare tutto il necessario per il viaggio, e un maniglione in eco pelle, regolabile in altezza e con tre posizioni snodabili. Il design moderno del telaio in fibra di carbonio non solo offre una resistenza ineguagliabile, ma anche un’estetica elegante e raffinata.

SWIV è progettato per offrire il massimo comfort in tutte le stagioni. La seduta per tutte le stagioni tiene al caldo in inverno e si trasforma facilmente in una rete traspirante per i mesi estivi. La cappottina idrorepellente UPF 50+ protegge dai raggi solari ed è dotata di un parasole estraibile e una finestrella per la visione del bambino. Inoltre, la pedanina poggia gambe regolabile segue la crescita del bambino, offrendo due diverse posizioni.

Ogni dettaglio del passeggino SWIV è stato pensato per offrire un’esperienza premium. Il maniglione di spinta e quello di sicurezza sono rifiniti in eco pelle, aggiungendo un tocco di eleganza. Inoltre, il passeggino viene fornito con una serie di accessori inclusi, come il portabicchieri, il parapioggia, una borsa per il trasporto e l’adattatore per il seggiolino auto.

Disponibile nei colori Biscotti, Caviale, Granito, SWIV di Nuna non è solo un passeggino, ma un’esperienza di lusso su ruote, perfetta per chi desidera il massimo in termini di design, comfort e praticità. Con SWIV, ogni passeggiata diventa un viaggio elegante e senza fatica, dove ogni dettaglio è curato per garantire un’esperienza perfetta per genitori e bambini.

Specifiche Tecniche: