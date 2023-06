Quid2 di Inglesina: il compagno perfetto per viaggiare leggeri in famiglia

La comodità durante i viaggi in vacanza è un elemento fondamentale per le famiglie che desiderano godersi al meglio ogni istante insieme. E quando si tratta di spostarsi con i piccoli, un passeggino leggero e pratico diventa un alleato indispensabile. In questo contesto, Quid2 di Inglesina si conferma anche per il 2023 come la scelta migliore per tutte le famiglie dinamiche e moderne in movimento, grazie alla sua straordinaria compattezza e leggerezza.

Con soli 5,9 kg di peso, Quid2 è uno dei passeggini più leggeri sul mercato, rendendolo estremamente maneggevole e facile da trasportare. La sua compattezza permette di riporlo facilmente negli spazi più angusti, come il bagagliaio di un’auto o gli scomparti degli aerei. Questo passeggino è pensato per semplificare al massimo gli spostamenti durante le vacanze, offrendo comodità e praticità senza compromessi.

Una delle caratteristiche che distinguono Quid2 è la sua facilità d’uso. Si apre e si chiude con una sola mano, rendendo il processo rapido e semplice. Inoltre, una volta chiuso, il passeggino rimane in piedi da solo, evitando che l’impugnatura e il tessuto tocchino il suolo. Questa caratteristica non solo garantisce la massima igiene anche lontano da casa, ma permette anche di risparmiare tempo e sforzi durante le pause e le soste durante le escursioni.

La comodità per i piccoli viaggiatori è un aspetto prioritario per Inglesina. Quid2 offre una seduta ampia e confortevole, con un tessuto melange tono su tono che si abbina perfettamente al design moderno del passeggino. Lo schienale reclinabile, gli spallacci imbottiti e la capotta estendibile full cover assicurano il massimo comfort ai bambini, consentendo loro di riposare o osservare il mondo che li circonda. La capotta, inoltre, è realizzata con un tessuto trattato per combattere i raggi UV, offrendo una protezione ottimale con un fattore di protezione UPF 50+.

La sicurezza è un altro aspetto fondamentale per Inglesina, e Quid2 è stato progettato tenendo conto di questa priorità. Il profilo del cestino è realizzato con un materiale rifrangente, che garantisce maggiore visibilità durante le passeggiate serali, contribuendo a rendere gli spostamenti più sicuri per tutta la famiglia.

Dopo il grande successo della collezione Maya, che ha portato le famiglie alla scoperta di nuovi luoghi, città e culture, Inglesina continua il suo tour esplorativo, questa volta mimetizzandosi con la Natura stessa. Nasce così la collezione Animalier, che si aggiunge alle varianti di colore già disponibili per il Quid2. I nuovi colori, Animalier Grey e Animalier Pink, richiamano le atmosfere del safari, trasportando le famiglie in un’avventura esotica. Queste nuove tonalità si uniscono alle già apprezzate varianti di colore Gecko Green, Puma Black, Elephant Grey, Midnight Blue e Camel Beige, offrendo la possibilità di esplorare il mondo con stile, scoprendo nuovi colori ed emozioni lungo il cammino.

Il prezzo al pubblico è di 259 euro.