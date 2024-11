Omoda e Jaecoo: Record di vendite e crescita internazionale

OMODA e JAECOO hanno recentemente annunciato un nuovo record di vendite confermando la crescita internazionale durante il mese di ottobre. Con un totale di 22,499 vetture consegnate, il marchio hanno superato per il sesto mese consecutivo la soglia delle 20,000 unità vendute mensilmente. Questo dato rappresenta il 20% delle esportazioni del gruppo Chery con un totale di oltre 360,000 vetture vendute da quando i marchi sono stati lanciati sui mercati globali.

Record di vendite e innovazione tecnologica

Nel mese di ottobre, OMODA & JAECOO ha continuato a perfezionare i suoi modelli chiave, mettendo in evidenza il JAECOO 7 PHEV che ha completato una maratona di oltre 1,300 km attraverso la Cina. Inoltre, il marchio ha lanciato il progetto di co-creazione di OMODA 7, offrendo ai suoi utenti la possibilità di partecipare attivamente al processo di design. Durante l’OMODA & JAECOO International User Summit è stato presentato il nuovo fuoristrada JAECOO 5, che ha ricevuto ampi consensi dagli utenti globali.

Innovazione ecologica e impegno sociale

L’International User Summit di OMODA & JAECOO ha inoltre evidenziato il focus del marchio sull’innovazione ecologica e sull’impegno sociale. Il lancio di prodotti come il robot umanoide bionico AIMOGA Mornine e il cane meccanico bionico Argos di seconda generazione ha suscitato grande interesse grazie alle loro funzioni intelligenti. Inoltre, il marchio ha ricevuto elogi per le sue pratiche di sostenibilità da parte di leader mondiali, come il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon e il Primo Ministro neozelandese Jenny Shipley.

Espansione globale e localizzazione

OMODA & JAECOO ha accelerato il suo processo di espansione globale, entrando in nuovi mercati come l’Ungheria e Vietnam. Con una rete globale di rivenditori che supera il migliaio, il marchio continua a crescere e a consolidare la sua presenza in tutto il mondo. Inoltre, il marchio ha annunciato il suo impegno verso la creazione di un sistema di vita intelligente sostenibile, definendo il concetto di “Human-machines-life”.

Prospettive future

Il marchio OMODA & JAECOO si presenta come uno dei brand più promettenti nel panorama automobilistico internazionale, con una crescita costante delle vendite e un’impegno verso l’innovazione tecnologica e l’impatto sociale. Con una presenza sempre più consolidata in Europa e nel sud-est asiatico, il marchio promette di continuare a ridefinire il concetto di viaggio ecologico e di anticipare le esigenze dei consumatori globali.