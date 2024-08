Omoda: la C5 eccelle nei test di sicurezza ASEAN NCAP con 5 stelle

Grande successo in tema di sicurezza per Omoda C5 ha grazie al suo eccezionale punteggio di 88,64 punti nell’ultima valutazione di sicurezza dell’ASEAN NCAP, che gli ha conferito il massimo riconoscimento di 5 stelle. Questo modello globale, frutto della collaborazione tra Omoda & Jaecoo, si è distinto nei test sfidando i rigorosi standard sia europei che australiani, e ottenendo risultati senza precedenti.

La sicurezza è stata la priorità assoluta durante lo sviluppo dell’Omoda C5, che ha adottato un approccio centrato sull’utente, riflettendo l’attenzione ai dettagli in ogni aspetto: dai materiali alla progettazione strutturale, alle configurazioni intelligenti. Il veicolo ha saputo garantire livelli di protezione ai massimi standard globali, assicurando la massima sicurezza per gli utenti di tutto il mondo.

Un aspetto chiave della sicurezza dell’Omoda C5 è legato all’impiego di materiali ad alta resistenza, come l’acciaio, che costituiscono il 78% della struttura. Questo, insieme al design innovativo a “gabbia” per l’assorbimento delle energie d’urto, conferisce al veicolo una straordinaria resistenza e leggerezza. Inoltre, la presenza di tecnologie avanzate di assistenza alla guida intelligente (ADAS) garantisce stabilità e controllabilità ottimali, riducendo il rischio di incidenti.

Oltre alla sicurezza passiva, l’Omoda C5 brilla anche nella sicurezza attiva, offrendo una gamma di dispositivi intelligenti che lavorano sinergicamente per migliorare la sicurezza stradale. Questi risultati eccellenti ottenuti nei test NCAP e l’obiettivo delle 5 stelle sono l’incarnazione della dedizione di Omoda alla qualità e all’innovazione, confermando il ruolo di stella nascente nel mercato automobilistico globale.

Omoda & Jaecoo fa parte del gruppo Chery, leader cinese nel settore automotive per le esportazioni, che ora approda sul mercato italiano con il brand OMODA & JAECOO, offrendo soluzioni di mobilità avanzate e sostenibili. L’azienda mantiene il proprio impegno per la qualità e per fornire prodotti di valore, creando così un precedente nel settore automobilistico internazionale.