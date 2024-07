Rivoluzionare il mondo dei Flybridge: Azimut presenta il nuovo Fly 62

Azimut ha lanciato il suo ultimo yacht, il Fly 62, che promette di rivoluzionare il concetto di flybridge nel mondo della nautica. Questo nuovo modello rappresenta un punto di svolta nel design e nell’innovazione, offrendo agli armatori e agli appassionati spazi e soluzioni uniche e sorprendenti.

Una delle caratteristiche più distintive del Fly 62 è il Beach Cockpit, un pozzetto reinventato che porta gli ospiti ancora più vicino al mare. Con uno specchio di poppa che si apre verso l’esterno e un divano che si abbassa sincronicamente, si elimina qualsiasi barriera fisica, creando un’ampia zona prendisole a pochi passi dall’acqua e una connessione unica con il mare.

Il design esterno dell’Esperto Alberto Mancini ridefinisce i canoni della categoria, ispirandosi alle tendenze del mondo automobilistico e alle linee pulite e moderne. Il nuovo hardtop, a firma di Mancini, si distingue per le sue linee ipermoderne che si integrano perfettamente con le superfici pulite e le vetrature orizzontali a scafo.

Gli interni, curati dall’architetto Fabio Fantolino, offrono spazi aperti e privi di ostacoli visivi, creando una sensazione di intimità con il mare. Un design pulito e fresco caratterizza gli ambienti interni, ricchi di dettagli essenziali.

Il Fly 62 farà il suo debutto mondiale al Cannes Yachting Festival 2024 confermando ancora una volta l’impegno di Azimut nell’innovazione e nel design all’avanguardia. Con una gamma di imbarcazioni che spazia dai 13 ai 38 metri, Azimut continua a distinguersi nel panorama nautico internazionale per la sua capacità di anticipare tendenze e offrire soluzioni tecnologiche e di design all’avanguardia.

Per chi desidera vivere un’esperienza unica in mare, il Fly 62 di Azimut si presenta come una scelta di eccellenza, unendo eleganza, comfort e innovazione in un unico yacht rivoluzionario.