The Precinct svela le sue edizioni limitate e apre i pre-order

Riporta la legge e l’ordine ad Averno City! I pre-order per l’attesissima edizione fisica limitata di The Precinct sono finalmente aperti. Ambientato nella turbolenta Averno City del 1983, il gioco promette un’esperienza avvincente e immersiva, dove le bande criminali dominano le strade e un misterioso omicidio attende di essere risolto.

In The Precinct, il giocatore veste i panni dell’agente Nick Cordell Jr., un giovane poliziotto appena uscito dall’Accademia, deciso a riportare la giustizia in una città corrotta e caotica. Tra emozionanti inseguimenti in auto, ambienti distruttibili e una trama che mescola azione e mistero, il gioco è un vero omaggio al genere noir degli anni ’80. Ripulisci le strade, scopri la verità e affronta i pericoli di Averno City con determinazione e coraggio.

L’edizione fisica limitata di The Precinct, prevista per la prima metà del 2025 su PlayStation 5 e Xbox Series, offre bonus esclusivi che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente. Tra questi troviamo:

Una custodia di alta qualità.

Uno steelbook dal design accattivante.

La colonna sonora originale in formato digitale.

Un poster con la mappa dettagliata della città.

Questi elementi collezionabili sono pensati per i fan che desiderano immergersi completamente nell’atmosfera unica di The Precinct.

Averno City è il cuore pulsante del gioco, una metropoli in continua evoluzione, ispirata alla East Coast degli anni ‘80. I suoi vicoli illuminati dai neon, le strade bagnate dalla pioggia e i parchi decadenti sono teatro di crimini, inseguimenti e scontri tra bande. Il ciclo giorno-notte e le condizioni meteorologiche dinamiche aggiungono un ulteriore livello di realismo, immergendo il giocatore in un ambiente che non dorme mai.

In qualità di agente di polizia, sarà tuo compito pattugliare le strade, rispondere alle chiamate di emergenza e affrontare un’ampia gamma di crimini: dalle semplici infrazioni stradali alle pericolose rapine in banca. Le tue decisioni e tattiche influenzeranno il destino della città e dei suoi abitanti.

Gli inseguimenti, cuore pulsante del gameplay, si svolgono in auto, a piedi e persino in elicottero, offrendo un’esperienza adrenalinica. Grazie a un sistema di supporto avanzato, potrai chiamare rinforzi, organizzare posti di blocco e utilizzare strisce chiodate per fermare i criminali. La distruttibilità degli ambienti aggiunge un ulteriore livello di spettacolarità agli scontri.

Con la sua estetica neo-noir, The Precinct celebra l’epoca d’oro dei film polizieschi. Dai yuppies ai venditori ambulanti, ogni personaggio e dettaglio della città contribuisce a ricreare l’atmosfera di quegli anni. La trama avvincente ruota attorno al mistero dell’omicidio del padre del protagonista, un poliziotto caduto in servizio, e alle lotte per il potere tra le gang che controllano la città.

L’attesa per The Precinct è alle stelle, e i pre-order per l’edizione limitata sono già aperti. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica che combina azione, strategia e una storia coinvolgente. Preparati a scendere in strada e a riportare la giustizia ad Averno City nel 2025!