Venom WP: lo stivale adventure di Eleveit che conquista i motociclisti

Lo stivale Venom WP della gamma Adventure/Touring di Eleveit continua a riscuotere consensi anche a distanza di due anni dal suo debutto sul mercato. Questo modello, lanciato nel 2023, rappresenta un restyling moderno del tradizionale stivale da turismo, caratterizzato da un design più aggressivo e adatto anche ai percorsi fuori strada. L’attenzione di Eleveit si è concentrata sull’integrazione di soluzioni tecniche ed estetiche che soddisfano ancora oggi le esigenze dei motociclisti, offrendo leggerezza, flessibilità e una sensibilità ottimale su pedivelle e leva del cambio.

Frutto di un’attenta ricerca e sviluppo basata sull’ascolto dei consumatori, Venom WP combina una tomaia in morbida pelle scamosciata con una struttura flessibile in microfibra. L’ergonomia è uno dei punti di forza: lo stivale si adatta perfettamente al movimento della caviglia, grazie alla struttura a soffietto sul collo del piede, eliminando pieghe nella tomaia e riducendo lo stress articolare. Anche la pianta, progettata per rispettare l’anatomia del piede, offre una vestibilità comoda senza comprimere.

La tomaia è dotata di una finitura idrorepellente e traspirante, mentre la membrana E-Dry garantisce un’impermeabilità certificata. Test rigorosi hanno confermato la resistenza all’acqua dello stivale, sottoponendolo a piegamenti continui per 80 minuti in immersione. Sui lati è presente un film gommato che protegge dallo sfregamento con la leva del cambio e migliora la resistenza alle abrasioni, rendendo il Venom WP duraturo nel tempo.

La sicurezza è un elemento imprescindibile. Protezioni strategicamente posizionate su tibia, caviglia, tallone e puntale assicurano un elevato livello di protezione dagli urti. La chiusura con zip e velcro avvolge il piede e la parte inferiore del polpaccio, garantendo comfort e stabilità. Un dettaglio particolarmente innovativo è il tag ICE-Key, che consente di caricare i propri dati sanitari per renderli immediatamente disponibili ai soccorritori in caso di emergenza. Impermeabile e resistente a temperature estreme, questo dispositivo aggiunge un importante valore di sicurezza passiva.

La suola, realizzata in gomma ed EVA Extreme Light, combina leggerezza e grip superiore, assicurando una tenuta perfetta sia su asfalto che su strade sterrate. L’accattivante design bicolore, nero con dettagli rossi, conferisce un carattere unico allo stivale, adattandosi perfettamente sia durante la guida che in contesti più informali.

Venom WP è disponibile al prezzo di 239,90 euro, nelle taglie dal 36 al 48, con vestibilità unisex. Questo stivale rappresenta una scelta ideale per chi cerca performance, comfort e sicurezza, senza rinunciare a uno stile distintivo.