World of Goo 2: annunciata l’edizione fisica per Nintendo Switch

Fireshine Games ha recentemente annunciato una collaborazione con lo sviluppatore 2D BOY per portare World of Goo 2 su Nintendo Switch in un’edizione fisica, prevista per il 29 ottobre 2024. I pre-order saranno presto disponibili presso retailer selezionati, offrendo ai giocatori la possibilità di immergersi in un’avventura straordinaria.

Il sorprendente seguito del celebre World of Goo offre ai giocatori la possibilità di costruire ponti, torri, modellare il terreno e alimentare macchine volanti, introducendo nuove specie di Goo come Jelly Goo, Growing Goo, Shrinking Goo e molte altre. Con oltre 60 livelli, i giocatori potranno vivere una nuova emozionante storia che si evolve attraverso centinaia di migliaia di anni.

Utilizzando i Goo per risolvere enigmi e guidarli verso il tubo di uscita di ogni livello, i giocatori si troveranno immersi in un mondo che cambia dinamicamente, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente. Brian Foote, Chief Business Development Officer di Fireshine Games, ha dichiarato: “World of Goo 2 trasuda personalità e divertimento e siamo lieti di portare il gioco a un numero ancora maggiore di giocatori di Nintendo Switch che desiderano aggiungerlo alla loro collezione fisica.”

Le prenotazioni per l’edizione fisica di World of Goo 2 saranno presto disponibili presso retailer selezionati, offrendo ai fan l’opportunità di garantirsi una copia di questo gioco tanto atteso.